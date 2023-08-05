تشييع شاب فلسطيني قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

برقة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شيع فلسطينيون السبت شابا فلسطينيا قُتل برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع اشتباكات.

مشيعون يحملون جثمان قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا في قرية برقة شمال الضفة الغربية المحتلة في 5 آب/أغسطس 2023. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن معطان قُتل برصاص مستوطنين.

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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة في بيان مقتل الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة" شرق رام الله.

ولُف الجثمان بكوفية باللونين الأسود والأبيض والعلم الفلسطيني وسار المشيعون خلفه في شوارع القرية قبل دفنه، بحسب مراسل فرانس برس.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة في بيان إنه تلقى تقارير بشأن "اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين" في برقة.

وأضاف البيان "خلال الاشتباكات، اطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك قتل فلسطيني".

وبحسب الجيش "تم تلقي تقارير تفيد بإصابة مدنيين اسرائيليين بالحجارة التي القيت عليهم" وأشار أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يحققان في ذلك.

قبلها، قتل شاب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تقوم بدوريات "عندما أطلق مشتبه بهم النار وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحيّ".

وقال بيان الجيش "تم تحديد إصابات".

ويأتي هذا بينما لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. ويعيش في الضفة الغربية باستثناء القدس نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر مخالفة لنصوص القانون الدولي.

© 2023 AFP