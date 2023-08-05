تشييع شاب فلسطيني قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

برقة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شيع فلسطينيون السبت شابا قُتل برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت لفتت الأمم المتحدة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين.

مشيعون يحملون جثمان قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عامًا في قرية برقة شمال الضفة الغربية المحتلة في 5 آب/أغسطس 2023. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن معطان قُتل برصاص مستوطنين.

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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة في بيان مقتل الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) برصاص مستوطنين في قرية برقة شرق رام الله.

ولُف الجثمان بكوفية باللونين الأسود والأبيض والعلم الفلسطيني وسار المشيعون خلفه في شوارع القرية قبل دفنه، بحسب مراسل فرانس برس.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة في بيان إنه تلقى تقارير بشأن "اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين" في برقة.

وأضاف البيان "خلال الاشتباكات، اطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك قتل فلسطيني".

وبحسب الجيش، "تم تلقي تقارير تفيد بإصابة مدنيين اسرائيليين بالحجارة التي القيت عليهم" وأشار الى أن الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يحققان في ذلك.

قبلها، قتل شاب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كانت تقوم بدوريات "عندما أطلق مشتبه بهم النار وألقوا متفجرات وحجارة على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحيّ".

وقال بيان الجيش "تم تحديد إصابات".

- زيادة في هجمات المستوطنين-

يأتي ذلك بينما لفتت الأمم المتحدة الجمعة إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

وقال المتحدث ينس لايركه للصحافيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".

وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. وخارج القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في العام نفسه، يعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني وحوالى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.

منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.

وقال لايركه إن المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.

منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا من سبع مجتمعات رعوية فلسطينية إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.

وقال إن ثلاثة من هذه المجتمعات تم إخلاؤها بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

© 2023 AFP