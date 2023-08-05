جريح بهجوم في تل أبيب (الشرطة والإسعاف)

القدس (أ ف ب) – أصيب رجل بجروح بالغة مساء السبت في "هجوم إرهابي" في تل أبيب، وفق ما أفادت الشرطة وأجهزة الاسعاف الاسرائيلية.

عناصر من الشرطة الاسرائيلية في مكان الهجوم في تل ابيب في الخامس من اب/اغسطس 2023

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وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات تتصل بـ"هجوم بسلاح ناري في شارع مونتيفيور في تل أبيب".

وذكرت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء أن رجلا أصيب بجروح بالغة، مضيفة أنه "نقل إلى مستشفى ايشيلوف ولا يزال في وضع حرج".

وأوضحت الشرطة أن "محققين في بلدية تل أبيب لاحظوا شابا أثار شكوكهم وطلبوا السيطرة عليه. في تلك اللحظة، أطلق المشتبه به النار على محقق، فأصيب بجروح بالغة (...) فيما نجح محقق بلدي آخر في تحييد الإرهابي".

ولفتت إلى أن المهاجم يتلقى إسعافات أولية في المكان الذي "انتشرت فيه قوات كبيرة من الشرطة".

منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.

وشهد العام الحالي منذ بدايته تصاعدا في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 207 فلسطينيين، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

© 2023 AFP