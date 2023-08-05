حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال الصين ترتفع إلى 30 قتيلا

بكين (أ ف ب) – قضى عشرة أشخاص على الأقل من جراء فيضانات في مدينة صينية قرب بكين، وفق ما أعلن مسؤولون، ما يرفع إلى 30 على الأقل حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة في شمال الصين.

© جايد غاو / ا ف ب

قطة جوية تظهر فرق إنقاذ يعملونفي شارع غمرته المياه في جيوجو الصينية في الثاني من آب/أغسطس 2023

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وأبلغ مسؤولون بأن الوفيات سجّلت في باودينغ الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا من بكين، مشيرين إلى فقدان أثر 18 شخصا.

والسبت أتاح تراجع في غزارة الأمطار المضي قدما في أعمال تنظيف، علما بأن الفيضانات دمّرت بنى تحتية وغمرت أحياء بكاملها.

العاصفة دوكسوري التي تراجع تصنيفها من إعصار قوي ضرب الصين القارية يوم الجمعة الماضي، جلبت أمطارا هي الأكثر غزارة في المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

وبحلول عصر السبت كانت السلطات قد أجلت من مناطق صنّفت عرضة للخطر أكثر من 600 ألف من سكان باودينغ البالغ عددهم الإجمالي 11,5 مليون نسمة، وفق ما أفاد مسؤولون.

الأمطار الغزيرة التي هطلت في شمال شرق الصين يوم السبت طاولت المناطق المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية.

ولا يزال تحذير من أعلى درجة ساريا في بكين بسبب "مخاطر جيولوجية" على غرار انزلاقات التربة بسبب سوء الأحول الجوية.

تتعرّض الصين منذ أشهر لأحوال جوية قصوى، إذ شهدت موجة حر قياسية وفيضانات جارفة.

الشهر الماضي بلغت حصيلة الذين قضوا أو فقد أثرهم من جراء كوارث طبيعية 147 شخصا، وفق ما أعلنت الصين الجمعة، بعد أمطار هي الأكثر غزارة في بكين منذ بدء تسجيل البيانات.

وأعلنت وزارة إدارة الأحوال الطارئة أن الفيضانات والكوارث الجيولوجية أسفرت عن مصرع أو فقدان أثر 142 شخصا.

طرق تحوّلت إلى أنهر

أظهرت صور جوية التقطتها وكالة فرانس برس في جيوجو الأربعاء، طرقا للتسوق تحوّلت إلى أنهر موحلة، فيما أظهرت لقطات أخرى مزارع في مناطق مجاورة غمرتها المياه بالكامل وكيلومترات من الأراضي تغطيها المياه.

وأفاد مرسلو فرانس برس بمشاهدة عناصر إغاثة يستخدمون القوارب لنقل المواد الغذائية ومياه الشرب إلى سكان تعذّر عليهم أن يغادروا أو رفضوا مغادرة أملاكهم التي حاصرتها المياه.

في الأسابيع الأخيرة، عانى الملايين في أنحاء مختلفة من العالم من أحوال جوية قصوى وموجات حر مطوّلة، وهي ظواهر يقول علماء إن التغيّر المناخي يفاقمها.

وقال ما جون، مدير "معهد الشؤون العامة والبيئية" وهو منظمة غير حكومية مقرها في بكين إن الإعصار جلب الأمطار لكن ارتفاع حرارة مياه المحيطات من جراء التغيّر المناخي يتسبب أيضا بأحوال جوية قصوى.

هذا الأسبوع قال ما في تصريح لفرانس برس إن "الصين شهدت موجات حر غير مسبوقة هذا العام... في هذا العام سجّل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في شمال الصين".

وتابع "موجات الحر هذه على صلة بالاحترار العالمي، وهذا طرح يجمع عليه معظم علماء المناخ من حول العالم".

© 2023 AFP