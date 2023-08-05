ريال مدريد قد يُجَهِزُ عرضاً لضم مبابي هذا الصيف (تقارير)

باريس (أ ف ب) – يبدو ريال مدريد الإسباني جاهزاً للدخول على الخط وحل الأزمة القائمة بين باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه كيليان مبابي، من خلال التقدم بعرض لضم قائد "الديوك" هذا الصيف عوضاً عن انتظار عام للحصول عليه من دون مقابل، وذلك وفق صحيفة "لو باريزيان".

مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أثناء حصة تدريبية في مركز التدريبات في بواسي في 20 تموز/يوليو 2023

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وقبل أيام معدودة على انطلاق الدوري الفرنسي الذي يفتتحه سان جرمان في مواجهة لوريان في 12 آب/أغسطس، ما زال مبابي خارج حسابات النادي الباريسي الذي استبعده عن جولته الآسيوية بسبب رفضه تفعيل بند تمديد عقده حتى 2025.

وتوقعت "لو باريزيان" أن يستبعد مبابي أيضاً عن تمارين الفريق الأول من أجل الضغط عليه بهدف تمديد عقده وعدم الرحيل الصيف المقبل كلاعب حر من دون مقابل.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس القطري لسان جرمان لا ينوي التراجع عن قرار استبعاد مبابي من أجل التجديد أو الموافقة على الرحيل هذا الصيف.

وأضافت أن ريال مدريد قد يقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع مبابي بعد 15 آب/أغسطس الحالي، أي قبل قرابة أسبوعين فقط من اقفال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل إحراج سان جرمان وإجباره على الموافقة من دون المغالاة في مطالبه المالية.

وإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم اجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جرمان سلاح الاستبعاد للضغط عليه.

وكان الخليفي واضحاً عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الاسباني لويس انريكه في 5 تموز/يوليو، إنه يتعيّن على مبابي "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء".

واوضح الخليفي أنه يريد بقاء مبابي لكن "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح".

وتابع "اذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال. الأمر سيان بالنسبة الى جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي، حتى أنا".

ويشك سان جرمان أن ابن الـ24 عاماً توصل الى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة الى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم، وبذلك يكون فريق العاصمة الإسبانية قد وفر الكثير ولن يكون مجبراً على تسديد اي مبلغ لبطل "ليغ 1" مقابل الحصول على خدمات بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 في 30 حزيران/يونيو 2024.

وكتب سان جرمان رسالة الى لاعبه جاء فيها "لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك" مناشدا اياه بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم.

واضاف سان جرمان في رسالته "هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار امثالك من النادي".

ويأتي الحديث عن رغبته أو حتى توقيعه مسبقاً مع ريال مدريد، بعد قرابة على تجاهله لمساعي النادي الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في أيار/مايو 2022 للبقاء في "بارك دي برانس" لمدة موسمين زائد موسم إضافي.

وتسببت صورة نشرها النجم البرازيلي لريال مدريد رودريغو الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مبابي بتغذية ما يُشاع عن أن النادي الملكي سيكون الوجهة المقبلة للهداف الفرنسي.

لكن موقع "ريليفو" الرياضي الإسباني أفاد أن اللقاء كان صدفة خلال تواجد اللاعبين في سردينيا، وأنهما صديقان مقربان منذ فترة ولا علاقة للقائهما بمسألة انتقال مبابي الى ريال.

© 2023 AFP