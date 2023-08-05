فيضانات توقع 10 قتلى على الأقل في منطقة متاخمة لبكين

بكين (أ ف ب) – أوقعت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أسبوع على شمال الصين عشرة قتلى إضافيين على الأقل السبت وتسببت بفقدان 18 شخصا في إقليم خبي المتاخم لبكين كما أعلنت السلطات.

© جايد غاو / ا ف ب/AFP

صورة من الجو لقرية غمرتها المياه بعد الفيضانات الناجمة عن الامطار الغزيرة في بكين في 3 آب/اغسطس 2023.

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أعلن هذه الحصيلة الموقتة مسؤولو باودينغ، إحدى أكثر المدن تضررا وتقع على بعد حوالى 150 كلم من بكين.

تأثرت مناطق بأكملها في شمال الصين بالأمطار الغزيرة التي كانت بحجم تاريخي وشهدتها بكين والمناطق المحيطة بها.

تسببت الأمطار في فيضانات كبيرة وأضرار جسيمة.

ظهر السبت (4,00 ت غ)، تم اجلاء أكثر من 600 ألف شخص في باودينغ الواقعة في مناطق تعتبر معرضة للخطر.

وقالت بلدية المدينة في بيان إن أكثر من مليون شخص من بين مليون ونصف في المدينة تضرروا من سوء الأحوال الجوية.

في بكين ومنطقتها الكبرى، تتواصل عمليات التنظيف بعد هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ سنوات ما أدى إلى تدمير بنى تحتية فيما غمرت المياه أحياء بأكملها.

وكانت السلطات الصينية أعلنت الجمعة ان الكوارث الطبيعية خلفت 147 قتيلا أو مفقودا في البلاد في تموز/يوليو.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بكين الأربعاء أن الأمطار التي ضربت العاصمة الصينية كانت الأشد منذ بدء عملية التسجيل قبل 140 عاما.

من جهتهم يؤكد العلماء ان هذه الظواهر الطبيعية تفاقمت بسبب التغير المناخي.

© 2023 AFP