مونديال السيدات: بونماتي تقود إسبانيا إلى ربع النهائي

اوكلاند (أ ف ب) – تألقت أيتانا بونماتي بثنائية وتمريرتين حاسمتين، فقادت إسبانيا إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها الكبير على سويسرا 5-1 السبت في أوكلاند، معوّضة خسارتها الموجعة أمام اليابان في ختام دور المجموعات.

© سعيد خان / ا ف ب

الإسبانية بونماتي تحتفل مع زميلاتها بعد التسجيل في مرمى سويسرا

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إسبانيا التي لم تتجاوز سابقاً ثمن النهائي، ستلاقي في ربع النهائي الجمعة في أوكلاند، الفائز بين هولندا وجنوب إفريقيا اللذين يلتقيان الأحد في سيدني.

وبعد أن سقطت الإسبانيات برباعية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثالثة، انتفضن أمام السويسريات اللواتي لم تهتز شباكهن في دور المجموعات.

لكن نجمة "لا روخا" أليكسيا بوتياس، حاملة الكرة الذهبية، لم تستعد عافيتها بنسبة 100% جراء الاصابة في الركبة، ودخلت في الدقيقة 77 من المواجهة. استهلت البطولة بديلة ضد كوستاريكا، ثم لعبت أساسية في الثانية أمام زامبيا واليابان.

وأجرى مدرب إسبانيا خورخي فيلدا خمسة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام اليابان، فجلست الحارسة ميسا رودريغيس على مقاعد الاحتياطيات، لحساب كاتا كول بديلتها في نادي برشلونة بطل أوروبا والذي تمثل بست لاعبات في التشكيلة الأساسية.

أمام 43 ألف متفرج في رقم قياسي لحضور مباراة كرة قدم في نيوزيلندا، انطلق المهرجان التهديفي مبكراً، مع تسديدة يسارية محكمة للاعبة وسط برشلونة بونماتي (5).

عادلت سويسرا سريعاً بهفوة استعراضية عكسية من قلب الدفاع لايدا كودينا في ظهورها الأول في كأس العالم (11)، لكن إسبانيا استعادت التقدّم من رأسية ألبا ريدوندو (17).

حققت بونماتي (25 عاماً) الثنائية متخطية ثلاث لاعبات، ومسجلة هدفها الثالث في النهائيات (36)، ثم عوّضت كودينا هفوتها قبل صافرة انتصاف المباراة (45).

تقدّمت إسبانيا 4-1 على الاستراحة دون أن تسنح اية فرصة لمنتخب سويسرا.

جاء الشوط الثاني أقل إثارة، فسجّلت إسبانيا الخامس عبر جنيفر هرموسو من تسديدة جميلة (70).

وكانت إسبانيا أقصيت من الدور الأول في نسخة كندا 2015، ثم ودّعت من ثمن النهائي بعدها بأربع سنوات في فرنسا أمام الولايات المتحدة التي أحرزت اللقب لاحقاً.

© 2023 AFP