أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوّج بدرع المجتمع

لندن (أ ف ب) – ثأر أرسنال لخسارته لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم في الامتار الاخيرة الموسم الماضي لمصلحة مانشستر سيتي وتمكن من اسقاطه بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحرز لقب كأس درع المجتمع الاحد على ملعب ويمبلي.

© جاستن تاليس / ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط أرسنال البرتغالي فابيو فييرا يحتفل بعد تسجيله ركلة الحسم في ركلات الترجيح لمصلحة أرسنال امام مانشستر سيتي ليمنحه الفوز 4-1 في 6 آب/أغسطس 2023 على ملعب ويمبلي في لندن

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وفيما كان سيتي يتجه للفوز بعدما سجّل له كول بالمر (77) هدف التقدم، عادل البلجيكي لياندرو تروسار النتيجة للمدفعجية بهدف صادم ومرتد من لاعب سيتي السويسري مانويل أكانجي خدع الحارس الالماني شتيفان أورتيغا وذلك في الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدل عن الضائع ليفرض ركلات الترجيح.

وأضاع البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني رودري ركلتيهما حيث ارتدت كرة الاول من العارضة في حين تصدى حارس ارسنال ارون رامسدايل لمحاولة الثاني، قبل ان يحسم البرتغالي فابيو فييرا ركلة الفوز للغانرز في المسابقة الافتتاحية للموسم الجديد في الكرة الانكليزية والتي تجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وانفرد أرسنال في المركز الثاني بقائمة اكثر الاندية تتويجًا بلقب درع المتجمع بـ 17 مرة بعدما فكّ ارتباطه مع ليفربول الذي كان يتساوى معه قبل نسخة العام الحالي بـ 16. فيما ينفرد مانشستر يونايتد في صدارة الفائزين مع 21 لقبًا.

وكان النادي اللندني خسر لقب الدوري الانكليزي الموسم الماضي بشكل دراماتيكي لمصلحة سيتي بعدما تصدّر لفترات طويلة من الموسم، فيما فاز الاخير بثلاثية تاريخية مع تتويجه ايضًا بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

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