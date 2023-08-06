الإمارات تدعم تشاد بآليات عسكرية

دبي (أ ف ب) – قدّمت أبوظبي آليات عسكرية ومعدات أمنية إلى تشاد المحاذية للنيجر، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الأحد، مشيرة إلى أنّ هدفها من ذلك تعزيز قدراتها في مجال "مكافحة الإرهاب" ودعم برامج حماية الحدود.

© كريم صاحب / ا ف ب/ارشيف

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وتحد تشاد من الغرب النيجر حيث اطاح انقلاب الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأمهلت دول غرب افريقيا الانقلابيين سبعة ايام، اي حتى مساء اليوم الاحد، لاعادة بازوم الى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

وقالت الوكالة الإماراتية إنّ هذه المبادرة تأتي في إطار اتفاقيات ثنائية بينها اتفاقية تعاون عسكري في شهر حزيران/يونيو الماضي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو إلى أبوظبي.

وقام سفير الإمارات لدى تشاد راشد سعيد الشامسي "بتسليم الآليات والمعدات إلى معالي الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم، وزير الدفاع التشادي، بحضور رئيس الأركان العامة ورئيس الاحتياطي الاستراتيجي للجيش التشادي وكبار الجنرالات"، وفقا للوكالة.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل المعدات التي تم تسليمها، لكنها نشرت صوراً تظهر مركبات مصنعة من قبل شركة "نمر" الإماراتية.

من جهتها، أكدت نجامينا أنها "تلقت عربات مدرعة في إطار التعاون العسكري". وصرح وزير الدفاع التشادي داود يايا ابراهيم لوكالة فرانس برس ان "هذه المعدات تساعد في تعزيز قواتنا الدفاعية في الحرب ضد الارهاب".

وكان رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو أجرى زيارة إلى نيامي قبل اسبوع في إطار مبادرة لتخفيف التوتر في النيجر.

إضافة إلى ذلك، تستضيف تشاد آلاف اللاجئين السودانيين الهاربين من الحرب في بلدهم. وغالبا ما تقدّم الإمارات دعما لهؤلاء اللاجئين عبر إرسال مساعدات غدائية وطبية.

وتسعى الإمارات منذ سنوات لترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي في افريقيا حيث تتوسط في العديد من النزاعات.

© 2023 AFP