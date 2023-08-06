جائزة بريطانيا الكبرى: تجاوز اللفة الاخيرة يتوج إسبارغارو أمام بانيايا

Silverstone (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – أحرز الدراج الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى بعد تجاوز حابس للانفاس في اللفة الأخيرة على بطل العالم فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، في الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة سيلفرستون.

احرز الدراج الإسباني أليكس اسبارغارو (أبريليا) المركز الأول في جائزة بريطانيا الكبرى في الجولة التاسعة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة سيلفرستون في 6 آب/أغسطس 2023

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وعزز بانيايا صدارته لترتيب الدراجين مستفيداً من تعرض ملاحقه المباشر الإسباني خورخي مارتن لحادث (أنهى السباق سادساً)، حيث رفع رصيده إلى 214 نقطة متقدماً بفارق 41 عن دراج دوكاتي-بريماك.

وحلّ الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) ثالثاً اثر عودة عجلة منافسات الفئة الأولى للدوران بعد التوقف للراحة.

قال إسبارغارو (34 عاماً) المنطلق من المركز الـ 12 والذي واصل تقليد السباق المتمثل في تتويج فائز مختلف كل عام منذ 2013 "لقد كان الأمر جنونياً، لقد شعرت بسعادة فائقة خلف مقود الدراجة".

وهطل المطر على الحلبة مع انتصاف السباق، ما اضاف المزيد من عامل الاثارة حين قرر إسبارغارو القيام بتجاوزه الحاسم على بانيايا ليتقدم عليه بفارق 0.215 ثانية.

تابع الاسباني الذي حقق فوزه الثاني في مسيرته في الفئة الملكة "كانت اللفة الأخيرة مثيرة! هناك أيام تشعر فيها بأنك لا تقهر".

مع بدء السباق، نجح بانيايا المنطلق من المركز الرابع في اخذ الافضلية أمام الاسباني أليكس ماركيس (دوكاتي-غريزيني) الثالث والفائز بسباق السرعة السبت (لم يكمل سباق الأحد). تجاوز الإيطالي لاحقاً مواطنه ماركو بيتزيكي (في آر-46) الذي انطلق من الصدارة وانهى السباق ثالثاً والأسترالي جاك ميلر (كيه تي أم).

وتصدر بطل العالم السباق مع نهاية اللفة الثانية متفوقاً على بيتزيكي قبل أن يتعرض الاخير لسقطة قبل 15 لفة من النهاية.

ومع انتصاف السباق وزخات المطر تم اشهار الاعلام البيضاء التي تشير إلى وجود مقاطع رطبة على الحلبة، ما شرّع باب الدخول إلى المنصات لتزويد الدراجات باطارات مخصصة للمسارات المبللة.

غير أن معظم الدراجين قرروا البقاء على الحلبة برغم امكانية خسارة التماسك.

أوضح إسبارغارو "كنت أرغب في تجاوزه (بانيايا) قبل ذلك بوقت طويل، لكن عندما هطل المطر (...) قلت لنفسي إنه يتعين عليّ التحلي بالحكمة" حتى اللفة الأخيرة.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة بريطانيا الكبرى:

1. الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 40:40.367 دقيقة

2. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 0.215 ثانية

3. الجنوب إفريقي براد بيندر (كا تي أم) بفارق 0.680 ث.

4. البرتغالي ميغيل أولفييرا (أبريليا) بفارق 0.750 ث.

5. الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 2.101 ث.

- ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 214 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي) 173 نقطة

3. الايطالي ماركو بيتزيكي (دوكاتي) 167 نقطة

4. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) 131 نقطة

5. الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 122 نقطة

© 2023 AFP