دورة لوس كابوس: تسيتسيباس يحرز لقبه العاشر في مسيرته

Los Cabos (المكسيك) (أ ف ب) – أحرز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف خامساً عالمياً، لقبه العاشر في مسيرته بفوزه بدورة لوس كابوس المكسيكية على الملاعب الصلبة.

© الفريدو استريلا / ا ف ب

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وفاز تسيتسيباس (24 عاماً) في المباراة النهائية على الأسترالي أليكس دي مينور 6-3 و6-4.

وهو الفوز العاشر لتسيتسيباس على دي مينور، المصنف 19 عالمياً، في نفس عدد المواجهات، فيما سبق للاسترالي أن توّج هذا العام على الأراضي المكسيكة في دورة أكابولكو.

كما انه اللقب الأول لتسيتسبياس على الملاعب الصلبة منذ مرسيليا 2020 والأول له منذ العام، علماً أنه كان فاز العام الماضي بدورتي مايوركا ومونتي كارلو على الملاعب الرملية.

قال تسيتسيباس عقب فوزه "تمكنا من تقديم الاستعراض خلال نهائي رائع. أليكس لاعب رائع. لقد حاولت أن أكون في أفضل مستوياتي وأن ألعب مباراة جيدة للغاية".

© 2023 AFP