مقتل ستة عسكريين سوريين في هجمات لهيئة تحرير الشام (المرصد)

بيروت (أ ف ب) – قُتل ستة عناصر من قوات النظام السوري الأحد في هجمات على مواقعهم في شمال غرب البلاد، آخر معقل رئيسي للمعارضة المسلحة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

© لؤي بشارة / ا ف ب

صورة أرشيفية تظهر مروحية إطفاء في محافظة اللاذقية السورية في 29 تموز/يوليو 2023

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وأورد المرصد أن هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها نفذت ثلاثة هجمات أوقعت "ستة قتلى للنظام بينهم ضابطان، (اضافة الى) إصابة عنصرين آخرين".

وأضافت المنظمة التي تتخذ مقرا في بريطانيا وتعتمد على شبكة واسعة من المصادر داخل سوريا، أن الهجمات استهدفت مواقع للنظام في محافظة اللاذقية.

وتسيطر هيئة تحرير الشام التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة، على مساحات شاسعة من محافظة إدلب ومناطق متاخمة في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

ولم تبلغ وسائل الإعلام الرسمية السورية عن الهجمات على الفور.

اندلعت الحرب في سوريا عام 2011 بعد قمع تظاهرات سلمية مناهضة للحكومة، وتطورت إلى نزاع مسلح شاركت فيه قوى أجنبية.

بدعم روسي وإيراني، استعادت حكومة الرئيس بشار الأسد الكثير من الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة في وقت مبكر من النزاع.

منذ عام 2020، صمد في شمال غرب سوريا إلى حد كبير اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، رغم نشوب اشتباكات دوريا.

وتسببت الحرب المستمرة منذ 12 عاما في مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين.

وأفاد المرصد السبت بمقتل ثلاثة من أفراد أسرة واحدة، جميعهم مدنيون، وإصابة ستة آخرين في قصف نفذته طائرات حربية روسية على أطراف مدينة إدلب.

كما أفاد الأحد باستهداف ضربات قاعدة قريبة لهيئة تحرير الشام، مؤكدا أن عناصر التنظيم أخلوا الموقع قبل أسابيع.

© 2023 AFP