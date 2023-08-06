مونديال السيدات: هولندا تقصي جنوب إفريقيا وتلتقي اسبانيا في ربع النهائي

سيدني (أ ف ب) – أقصى المنتخب الهولندي، وصيف بطل العالم 2019، نظيره الجنوب إفريقي بفوزه عليه 2-صفر في سيدني، الأحد وبلغ الدور ربع النهائي لملاقاة اسبانيا في كأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

© دافيد غراي / ا ف ب

فرحة لاعبات منتخب هولندا بعد الفوز على جنوب إفريقيا والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في نيوزيلندا وأستراليا في سيدني في 6 آب/أغسطس 2023

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وتُدين هولندا التي اعتمدت على فعاليتها الهجومية من أجل حسم المباراة أمام 40 الف متفرج، بفوزها على بطلات القارة السمراء إلى الحارسة الشابة دافني فان دوميسلار (23 عاماً) التي حالت دون أن تهتز شباكها.

افتتحت هولندا التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد ركلة ركنية ورأسية أولى من لاعبة باريس سان جرمان الفرنسي ليكي مارتنس وثانية من جيل رورد في الشباك، لترفع الأخيرة رصيدها إلى 4 أهداف في المونديال.

ومرة جديدة تألقت مارتنس بتسجيلها هدفا الغي بسبب وضعية تسلل (54)، قبل أن تمرر كرة الهدف الثاني للمهاجمة لينيث بيرينستين التي استفادت من خطأ من الحارسة الجنوبية إفريقية كايلي سوارت لمضاعفة النتيجة (68).

وعانى الدفاع الهولندي من خطورة قائدة جنوب إفريقيا المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (27 عاماً) التي اهدرت عدة فرص لاعادة بلادها إلى اجواء اللقاء (6 و12 و35 و64 و90+2).

وكادت كجاتلانا تدرك التعادل بعدما انفردت بالحارسة الهولندية قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل (45+1)، علما انها كانت سددت قبل 10 دقائق بعد فاصل مهاري كرة التقطتها فان دوميسلار بسهولة.

ومنحت هدافة راسينغ لويسفيل الأميركي بلادها انتصارها الاول على الاطلاق في ثاني مشاركة لها في نهائيات كأس العالم بعد عام 2019 وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي بهدف تاريخي خلال الوقت المحتسب بدل الضائع في الفوز على إيطاليا 3-2 في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات.

وتواجه هولندا التي فازت على جنوب إفريقيا 5-1 ودياً العام الماضي منتخب إسبانيا في ربع النهائي في ويلينغتون الجمعة.

© 2023 AFP