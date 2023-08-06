28 قتيلا وعشرات الجرحى بحادث قطار في جنوب باكستان

نواب شاه (باكستان) (أ ف ب) – قتل 28 شخصا الأحد عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، وفق ما أفاد وزير شبكة سكك الحديد، بينما أُعلنت حال الطوارئ في المستشفيات حيث نُقل عشرات المصابين.

سكان ومتطوعون عند موقع حادث القطار في نواب شاه في باكستان بتاريخ 6 آب/اغسطس 2023

إعلان اقرأ المزيد

تقع حوادث القطارات بشكل متكرر في منظومة سكك الحديد الباكستانية المتقادمة حيث تمتد المسارات على مسافات يبلغ مجموعها حوالى 7500 كلم يستخدمها أكثر من 80 مليون راكب سنويا.

وقال وزير شبكة سكك الحديد خواجة سعد رفيق للصحافيين "إنه حادث كبير للغاية.. تفيد المعلومات حتى الآن بأن 28 راكبا لقوا حتفهم وأصيب العديد بجروح".

وذكر رفيق بأن ألف شخص على الأقل كانوا على متن قطار "هزارة إكسبرس" عندما خرج عن مساره في جزء من السكة لم تسجّل فيه أي أعطال.

وقال "قد يعود الأمر إلى سببين: الأول أنه عطل ميكانيكي أو عطل مفتعل. قد تكون عملية تخريب. سنحقق في الأمر".

وقع الحادث قرب محطة صحارى للقطارات القريبة من مدينة نواب شاه في إقليم السند الجنوبي.

وقال المسؤول في قطاع سكك الحديد محسن سيال لـ"هام نيوز" "خرجت ثماني عربات عن السكة".

وأكد وزير سكك الحديد بأن حال الطوارئ أعلنت في المستشفيات المحلية فيما يكافح الأطباء لعلاج المصابين.

وسادت الفوضى في "مركز نواب شاه للصدمات" بينما نقلت سيارات الإسعاف وسيارات خاصة الجرحى لتقلي العلاج.

وقفز رجل من الباب الخلفي لسيارة إسعاف وهو يحمل طفلا بينما بدت ملابسه ملطخة بالدماء فيما كانت امرأة تئن بألم أثناء حملها على نقالة.

وقالت امرأة بدت مشوشة "لا نعرف ماذا حصل. كنا جالسين في الداخل".

وفي موقع الحادث خارج نواب شاه، شوهدت عشرات السيارات والجرافات والعربات والدراجات النارية متوقفة على طريق يمر بجانب السكة.

وقطع متطوعون قناة تفصل الطريق عن السكة لمساعدة الجرحى ونقلهم.

قطار إنقاذ

وبينما بدت بعض مقصورات الركاب قائمة وإن كانت خارج السكة، إلا أن بعضها انقلب على طرف واحد بينما كان الحديد من الهيكل السفلي ملتويا.

وأفاد المسؤول الكبير في الشرطة يونس شانديو "جيو نيوز" من الموقع بأن بعض الركاب ما زالوا عالقين في إحدى العربات.

بدوره، أكد إيجاز شاه، المسؤول في قطاع سكك الحديد في المنطقة، لفرانس برس أن قطار إنقاذ أرسل إلى المكان.

يعد "هزارة إكسبرس" قطار ركاب يومي يغادر مدينة كراتشي جنوبي باتّجاه حويليان في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة على بعد نحو 1600 كلم شمالا في رحلة تستغرق نحو 33 ساعة.

في حزيران/يونيو 2021، اصطدم قطاران في ولاية دهركي في السند ما أسفر عن مقتل 65 شخصا على الأقل وإصابة نحو 150 بجروح.

وفي ذلك الحادث، خرج قطار عن مساره إلى السكة المقابلة ليصطدم قطار آخر بالحطام بعد نحو دقيقة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، احترق 75 شخصا على الأقل حتى الموت لدى اندلاع حريق على متن قطار سريع بينما أسفر حادث تصادم قطارين في 2005 عن سقوط أكثر من 100 قتيل.

سجد-فوكس/لين/نور

© 2023 AFP