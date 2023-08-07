اسبانيا في حالة إنذار من الحرائق بسبب موجة الحر

مدريد (أ ف ب) – أصبحت الحرائق الثلاثة التي أضرت بأكثر من ألف هكتار من الأراضي خلال نهاية الأسبوع فيس اسبانيا، تحت السيطرة صباح الاثنين لكن الغالبية الكبرى من مناطق البلاد وُضعت في حالة انذار في اليوم الأول من موجة حر جديدة، هي الثالثة هذا الصيف.

© يورغ غيريرو / ا ف ب/AFP

إعلان اقرأ المزيد

وضعت عدة مناطق في الأندلس (جنوب) وكاستيا-لا مانشا (وسط) وإكستريمادورا (غرب) في حالة إنذار برتقالي مع درجات حرارة يمكن ان تصل الى 43 درجة مئوية الاثنين بحسب وكالة الارصاد الجوية الوطنية.

كل منطقة الأندلس وإكستريمادورا وكذلك جنوب كاستيا لا مانشا في حالة انذار أحمر في مواجهة مخاطر حصول حريق فيما يسود الانذار البرتقالي في كل المناطق الاخرى تقريبا.

موجة الحر الثالثة هذا الصيف التي تشمل شبه الجزيرة الأيبيرية بأكملها يرتقب ان تستمر حتى الخميس وتأتي بعد عطلة نهاية أسبوع مكثفة لرجال الإطفاء الإسبان.

اندلع الحريق على بعد عشرة كلم على الأقل من مدينة قادس (الأندلس) ظهر الأحد و"استقر" قبل منتصف الليل كما أعلن الجهاز الاقليمي المخصص لحرائق الغابات على منصة أكس.

اندلع حريق في غابة صنوبر مجاورة لمدينة بويرتو ريال ما أدى الى اغلاق مؤقت للطريق السريع المؤدي الى قادس المدينة المقصودة من السياح، والى تعبئة عشرات من رجال الإطفاء طوال الليل.

وأتى حريق آخر، بات تحت السيطرة، على حوالى 450 هكتارا في مقاطعة هويلفا الأندلسية السبت والأحد.

في كاتالونيا (شمال شرق) على ساحل المتوسط قرب الحدود مع فرنسا، يكافح رجال الاطفاء منذ الجمعة حريقا امتد بسبب الرياح التي عقّدت استخدام المروحيات.

وأعلن رجال الاطفاء في كاتالونيا صباح الاثنين على منصة اكس انهم "سيطروا" على الحريق بعدما "استقر" مساء السبت. لا تزال هناك حوالى 30 وحدة في المكان واحترق حوالى 600 هكتار بحسب حرس الغابات الكاتالونيين.

كاتالونيا والاندلس هما المنطقتان اللتان تشهدان الجفاف الأشد في اسبانيا ما يؤدي الى امتداد الحرائق.

احترق أكثر من 70 ألف هكتار من الاراضي في اسبانيا منذ مطلع السنة. وفي 2022 دمرت مساحة 300 ألف هكتار في اندلاع أكثر من 500 حريق في إسبانيا، وهو رقم قياسي في أوروبا وفقا لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

ويرى الخبراء ان زيادة فترات الحر هذه وكذلك امتداد مدتها واشتداد كثافتها هي نتيجة التغير المناخي.

اسبانيا التي تعد 75% من أراضيها مهددة حاليا بالتصحر، بحسب الأمم المتحدة، هي الأكثر عرضة للتهديد من جراء هذه الظاهرة بين كل دول أوروبا الغربية.

© 2023 AFP