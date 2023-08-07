اعتصام في تونس لأصحاب مخابز ممنوعة من صناعة الخبز المدعم

تونس (أ ف ب) – شارك نحو 200 خباز وصاحب محل حلويات وعاملين فيها في اعتصام في تونس العاصمة الاثنين للتنديد بقرار إغلاق 1500 مخبز ومنعها من التزود بالدقيق المدعم.

متظاهرون يرفعون لافتات خلال مسيرة للعاملين في المخابز أمام مقر وزارة التجارة في تونس العاصمة في 7 آب/أغسطس 2023 عقب قرارها بوقف حصول بعض المخابز على الدقيق المدعوم

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وقال رئيس "المجمع المهني للمخابز العصرية" بنقابة "كونكت" محمد الجمالي لوكالة فرانس برس "نعتصم اليوم لأننا ممنوعون من صناعة الخبز... كل المشاركين في الاعتصام مخابزهم مغلقة منذ أسبوع ولا تنشط".

وأضاف متحدثًا من وسط المتظاهرين "الأشخاص المتواجدون اليوم لم يعملوا منذ أسبوع".

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا عليها "أين حقي من الفارينة (الدقيق)؟" و"العدل والانصاف" و"خبز حرية كرامة وطنية".

إثر تصريحات أدلى بها الرئيس قيس سعيّد واعتبر فيها أن هناك "تلاعبًا" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعم.

ينشط في تونس 3737 مخبزًا "مصنفة" تستفيد من الدقيق المدعم من قبل الحكومة و1443 مخبزًا "غير مصنفة" تستفيد بحصة مدعمة من الدقيق أقل من المخابز الأخرى.

تبيع المخابز "غير المصنفة" أساسا الحلويات وكمية محددة من الخبز بأسعار أغلى من تلك التي تبيعها المخابز "المصنفة".

وخلال الأشهر القليلة الماضية نقصت كميات التزود بالدقيق وظهرت صفوف انتظار طويلة للحرفاء وفي أغلب الأحيان تنفذ الكميات منذ الصباح.

يؤكد العديد من خبراء الاقتصاد لوكالة فرانس برس، أن "أزمة الخبز" ناجمة في الواقع عن نقص المعروض في السوق في الدقيق المدعوم من قبل الدولة.

وان الدولة التونسية المثقلة بالديون تواجه العديد من المشاكل المالية ولا تتمكن أحيانا من سداد ثمن مشترياتها من الخارج.

وقالت صاحبة المخبز زينب باشا (38 عاما) "مطلبنا الأساسي التزود كما كل المخابز بالدقيق".

وقال صاحب المخبز عبد الباقي عبد اللاوي (43 عامًا) "نجد أنفسنا بلا دخل، 1500 مخبز مغلقة يشغِّل كل منها من 6 إلى 7 عمّال" ،

ونهاية يوليو/تموز الفائت أكد سعيّد "هناك خبز واحد لكل التونسيين وينتهي الأمر".

وتابع في مقطع فيديو نشرته الرئاسة "من يريد بيع الخبز غير المصنف اليوم انتهى يجب اتخاذ اجراءات لتوفير الخبز لكل التونسيين".

وأضاف "لماذا هناك خبز مصنف وخبز غير مصنف؟ الهدف اليوم هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم...هو استهداف السلم الاجتماعي والعملية مقصودة".

© 2023 AFP