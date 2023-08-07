المهاجم البرتغالي راموش من بنفيكا الى سان جرمان على سبيل الاعارة

باريس (أ ف ب) – اعلن باريس سان جرمان الفرنسي تعاقده الاثنين مع المهاجم البرتغالي الدولي غونسالو راموش من بنفيكا على سبيل الاعارة لموسم واحد مع امكانية الشراء الدائم.

© باتريسيا دي ميلو / ا ف ب/ارشيف

مهاجم بنفيكا البرتغالي غونسالو راموش في لقطة له في الدوري البرتغالي. انتقل راموش لموسم واحد على سبيل الاعارة الى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي. 18 ايلول/سبتمبر 2022

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وبات راموش ثامن لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد المدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكاس هرنانديز، لاعبي الوسط البرتغالي مانويل اوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الاسباني ماركو اسينسيو والكوري الجنوبي كانغ-اين لي والحارس ارنو تيناس.

وكان راموش لفت الانظار في مونديال قطر عندما شارك اساسيا على حساب نجم بلاده كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا في المباراة ضد سويسرا وقاد فريقه الى فوز ساحق بنتيجة 6-1 بتسجيله ثلاثية رائعة. كان راموش يخوض اول مباراة رسمية له اساسيا في صفوف منتخب بلاده.

تألق ايضا في صفوف بنفيكا الموسم الفائت بتسجيله 27 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات وقاد فريقه الى احراز لقب الدوري المحلي.

رحب فيه مواطنه بدرو باوليتا مهاجم باريس سان جرمان السابق بقوله في شريط فيديو نشرته مواقع التواصل الاجتماعي للنادي الفرنسي "دافعت عن الوان باريس سان جرمان على مدى خمس سنوات وسجلت 109 اهداف. الان جاء دورك لكي تكتب تاريخ باريس سان جرمان".

© 2023 AFP