دورة واشنطن: إيفانز يحرز ثاني ألقابه في مسيرته

واشنطن (أ ف ب) – حقق البريطاني دانييل ايفانز لقبه الثاني في مسيرته باحرازه دورة واشنطن لكرة المضرب على ملاعب صلبة بفوزه على الهولندي تالون خريكسبور 7-5 و6-3.

© روب كار / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حقق البريطاني دانييل ايفانز لقبه الثاني في مسيرته بفوزه بدورة واشنطن لكرة المضرب على ملاعب صلبة على حساب الهولندي تالون خريكسبور

إعلان اقرأ المزيد

وبات ايفانز (33 عاماً) الذي حقق باكورة انتصاراته في دورات "أيه تي بي" في ملبورن عام 2021، أول بريطاني يظفر باللقب في واشنطن منذ تيم هنمان عام 2003.

وسيرتقي ايفانز للمركز الـ 21 في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، في أفضل ترتيب له، بعدما كان وصل إلى العاصمة الأميركية مع سلسلة من 7 هزائم توالياً.

قال إيفانز "لم أكن أفكر في هذا في بداية الأسبوع. لقد كان أسبوعا استثنائيا".

وتابع "هذا يعني الكثير بالنسبة لي. هو أمر مهم".

من ناحيته، فشل خريكسبور (27 عاماً) في تحقيق لقبه الثالث في مسيرته بعد دورتي بونه الهندية في كانون الثاني/يناير وسيرتوخمبوس الهولندية في حزيران/يونيو.

قال الهولندي "هي المرة الأولى التي آتي فيها إلى واشنطن، لقد بلغت المباراة النهائية، والأمر ليس بهذا السوء".

© 2023 AFP