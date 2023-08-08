الجيش الاسرائيلي يهدم منزل فلسطيني يشتبه انه شن هجوما في الضفة الغربية

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – هدم الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء منزل فلسطيني متهم بقتل إسرائيليين اثنين في الضفة الغربية المحتلة كما جاء في بيان للجيش.

© جعفر اشتيه / ا ف ب/AFP

الدخان يتصاعد اثناء تفجير منزل فلسطيني في شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة في 8 آب/اغسطس 2023.

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وقال الجيش "قوات الجيش هدمت هذه الليلة في مخيم عسكر في نابلس منزل الإرهابي عبد الفتاح خروشة".

وأضاف البيان أن هذا الفلسطيني "قتل بالرصاص في 26 شباط/فبراير الأخوين هليل وايغال يانيف في قرية حوارة".

وكان الفلسطيني، عضو الجناح المسلح لحركة حماس، قتل في آذار/مارس في عملية للجيش الاسرائيلي في جنين بشمال الضفة الغربية.

من جهتها أفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا أن الجنود دخلوا ليلا الى نابلس بشمال الضفة الغربية وخرجوا فجرا بعدما فجروا منزل عبد الفتاح خروشة الواقع في الطابق الثالث من بناية سكنية.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن مواجهات وقعت بين الجنود ومقاتلين فلسطينيين خلال هذا التوغل.

وأوضح أحد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح في هذه الصدامات، أحدهم أصيب بالرصاص الحي.

وتعمد إسرائيل الى هدم منازل فلسطينيين تتهمهم بالمشاركة في هجمات ضدها أو تجعل منازلهم غير قابلة للسكن ما يعرضها لانتقادات كثيرة من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر هذه الممارسات عقابا جماعيا.

في المقابل، تصر الحكومة الإسرائيلية على إنه إجراء رادع.

ويشهد شمال الضفة الغربية منذ أشهر وتحديدا مدينتا نابلس وجنين اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية.

© 2023 AFP