الصين تسجل أكبر تراجع في صادراتها منذ 2020

بكين (أ ف ب) – سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020 على ما اظهرت أرقام رسمية نشرت الثلاثاء فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

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صورة جوية التقطت في 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 لمجمع سكني من تطوير شركة إيفرغراند العقارية الصينية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين

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وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14,5 % بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17,2 % في كانون الثاني/يناير شباط/فبراير 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في آذار/مارس ونيسان/أبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12,4 % بمعدل سنوي في حزيران/يونيو.

© 2023 AFP