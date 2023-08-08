المخيم الكشفي العالمي في كوريا الجنوبية يواجه أكبر تحدياته منذ قرن على تأسيسه

بوان (كوريا الجنوبية) (أ ف ب) – بعد موجة حر خانقة وتوقع إعصار قوي، أضطر منظمو المخيم الكشفي العالمي (جمبوري) إلى إخلاء الموقع بعدما واجه هذا التجمع الكبير المقام هذه السنة في كوريا الجنوبية، أحد اكبر تحدياته منذ استحداثه قبل قرن من الزمن على ما قال الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية.

© انتوني والاس / ا ف ب

كشافة يخلون موقعا في المخيم الكشفي العالمي الذي توقف بسبب قرب وصول إعصار في كوريا الجنوبية في الثامن من آب/اغسطس 2023

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وكان نحو 43 ألف شخص تقاطروا من العالم باسره للمشاركة في هذا الملتقى الكبير للكشافة في نهاية تموز/يوليو في شامانغوم على ساحل كوريا الجنوبية الغربية. وكان من المتوقع أن يختتم اللقاء في 12 آب/أغسطس.

وقال احمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية في بيان "إنها المرة الأولى في أكثر من مئة سنة منذ بدء الجمبوري الكشفية العالمية، نواجه فيها تحديات كهذه".

وأضاف أن الحدث "واجه سوء الطالع مع موجة الحر غير المسبوقة والآن مع الاعصار".

ومضى يقول إن الأحوال الجوية غير المؤاتية "كان لها تأثير كبير على التخطيط للجمبوري الكشفية العالمية الخامسة والعشرين وعلى إقامتها" مشيرا إلى انه رغم التحديات، أبدى الكشافة "قدرة فعلية على التكيف وتصميما وحس مبادرة في وجه الصعوبات".

ويتوقع أن يضرب الإعصار خانون الذي خلف ما لا يقل عن قتيلين في اليابان، اليابسة في كوريا الجنوبية الخميس ويمر بالقرب من موقع التخييم الكشفي.

وكان المنظمون أصروا بداية على موصلة الحدث رغم هذه الأحوال إلا أنهم اكدوا الاثنين بدء إجلاء المشاركين وإغلاق موقع التخييم بسبب اقتراب الاعصار.

وقال المنظمة الكشفية العالمية إنها المرة الأولى يتم فيها إجلاء المخيم الكشفي العالمي بسبب سوء الأحوال الجوية منذ مرور إعصار آخر في اليابان العام 1971.

والثلاثاء، راح عشرات آلاف الكشافة في مخيم بوان يزيلون الخيام ويحزمون الأمتعة قبل الصعود إلى حافلات متجهة إلى أمكان اخرى في سيول ومحيطها.

"امضينا وقتا جميلا"

ونشرت قوات كورية خاصة للمساعدة في عملية الإجلاء على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

كشافة يزيلون الخيام من المخيم الكشفي العالمي في بوان في كوريا الجنوبية في الثامن من آب/اغسطس 2023 © أنتوني والاس / ا ف ب

وأعلنت الحكومة تخصيص ألف حافلة لنقل الكشافة وغالبيتهم مراهقون.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن الإعصار خانون سيحمل معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية قد تصل سرعتها القصوى إلى 44 مترا في الثانية.

وكان الحدث الذي وصفته وسائل الاعلام الكورية بأنه "عار وطني" على صعيد التنظيم، استحال كابوسا. فقد قرر آلاف المشاركين من بينهم أربعة آلاف بريطاني و1500 أميركي المغادرة بشكل مبكر نهاية الأسبوع الماضي بسبب الحر الكبير وقصور التنظيم.

وقالت السلطات المحلية والمنظمون أن نحو 600 مشارك أصيبوا بضربات شمس أو بأنواع مختلفة من الاعياء بسبب الحرارة الخانقة.

وقال مسؤول الحركة الكشفية العالمية في رسالة عبر لينكد إن إن الحدث عرف "بداية متعثرة على صعيد (..) الخدمات والمنشآت".

وأشارت وسائل الاعلام المحلية إلى مشاكل في صرف المياه في موقع التخييم مع دشات ومراحيض بدائية.

لكن المشاركين في الحدث العالمي أعربوا عن حزنهم للمغادرة في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وقالت نيكولا راونيغ البالغة 27 عاما وهي مسؤولة كشفية في النمسا "هذا امر صعب جدا وقد أمضينا وقتا جميلا. احتجنا إلى وقت للتعود على الظروف لكن الشباب أمضوا وقتا مسليا. أنا حزينة لأن الأمور تنتهي على هذا النحو".

وأضافت "لكننا سنحتفظ بالذكريات الجميلة فقط".

© 2023 AFP