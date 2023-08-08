حرائق في البرتغال بسبب موجة الحر وإسبانيا في حال تأهب

لشبونة (أ ف ب) – يسعى مئات الإطفائيين الثلاثاء الى إخماد حريق مستعر منذ أربعة أيام في جنوب غرب البرتغال التي تشهد كجارتها إسبانيا موجة حر شديدة وضعت معظم شبه الجزيرة الايبيرية في حال تأهب.

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تمت تعبئة 900 من عناصر الإطفاء تدعمهم عشر طائرات في أوديميرا قرب المنطقة السياحية البرتغالية الجنوبية للغارف، حيث احترقت آلاف الهكتارات وفقا للتقديرات الأولية.

وأعلن قائد الحماية المدنية البرتغالية خوسيه ريبيرو خلال مؤتمر صحافي أن عناصره عمدوا ليل الاثنين الثلاثاء الى "تأمين المنطقة" لكن "نقطتين حاسمتين" تستلزمان "الكثير من الجهود".

في المناطق الداخلية تم الاثنين إجلاء سكان عشرين بلدة ومصطافين يقيمون في فنادق مخصصة للسياحة الريفية. واستقبل العديد منهم في مدرسة تحولت مركز استقبال.

وقالت الحماية المدنية إن ما مجموعه 1500 شخص نزحوا منذ السبت فيما تولت خدمات الطوارئ الطبية معالجة 40 شخصا بينهم 28 إطفائيا.

وتراجعت حدة حريق آخر كبير في منطقة ليريا وسط البرتغال ليل الاثنين الثلاثاء بعدما أتى على مساحة سبعة آلاف هكتار.

تمت تعبئة 2800 من عناصر الإطفاء و16 طائرة صباح الثلاثاء على كامل الاراضي البرتغالية.

يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا الثلاثاء لكنها ستظل تسجل 40 درجة مئوية في بعض الأماكن بعد تسجيل رقم قياسي للعام 2023 بلغ 46,4 درجة مئوية الاثنين في سانتاريم بوسط البلاد، وفق تقديرات أولية لوكالة الأرصاد الجوية البرتغالية.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الثلاثاء حال التأهب على جانبي الحدود مع وضع جنوب غرب إسبانيا في مستوى انذار برتقالي الثلاثاء وإقليم قرطبة في الأندلس في مستوى انذار أحمر يترجم بوضع خطير للغاية.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في إسبانيا إلى 44 درجة مئوية الثلاثاء على أن تبلغ موجة الحر، الثالثة خلال هذا الصيف، ذروتها الأربعاء، بحسب وكالة الارصاد الجوية الاسبانية.

ومن المفترض أن تستمر موجة الحر حتى الخميس مع وضع 12 مقاطعة إسبانية في مستوى انذار أحمر الأربعاء في الأندلس ومنطقة مدريد وقشتالة لا مانشا وكذلك إقليم الباسك وضواحيه.

نهاية الأسبوع الماضي احترق أكثر من ألف هكتار في إسبانيا. واندلع حريق رابع كبير بعد ظهر الاثنين في إكستريمادورا، المنطقة المجاورة للبرتغال في فالنسيا دي الكانتارا بدون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه ليلا.

تقع شبه الجزيرة الأيبيرية في الخطوط الاولى في مواجهة ارتفاع حرارة الارض في أوروبا مع ازدياد وتيرة موجات الحر والجفاف والحرائق.

واحترقت مساحة 100 الف هكتار في عام 2023 في إسبانيا والبرتغال وفق ارقام موقتة، مقابل أكثر من 400 الف في المجموع العام 2022.

© 2023 AFP