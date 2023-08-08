دورة مونتريال: بليشكوفا وأزارنكا أبرز المتأهلات في يوم أول ماطر

مونتريال (أ ف ب) – كانت التشيكية كارولينا بليشكوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا أبرز المتأهلات الى الدور الثاني لدورة مونتريال الألف لكرة المضرب في اليوم الأول الذي عطلته الأمطار.

التشيكية كارولين بليشكوفا خلال مباراتها مع الصينية لين جو في الدور الأول لدورة مونتريال الألف في كرة المضرب. مونتريال في 7 آب/أغسطس 2023

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وعانت بليشكوفا، وصيفة بطلة 2021، للفوز على الصينية لين جو 6-3 و6-7 (8-10) و6-2 في لقاء استغرق ساعتين و22 دقيقة وتوقف خلال شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية حين كانت النتيجة 8-8 بسبب هطول الأمطار.

وقبيل التوقف، فرطت بليشكوفا بفرصتين لحسم المجموعة واللقاء ثم عندما عادت اللاعبتان الى الملعب فازت جو بنقطتين توالياً لتحسم الشوط الفاصل 10-8 وتجبر منافستها على خوض مجموعة ثالثة>

وسيطرت بليشكوفا تماماً على المجموعة الثالثة وكسرت إرسال الصينية ثلاث مرات، ما فتح الباب أمامها لبلوغ الدور الثاني حيث ستتواجه مع المصنفة أولى البولندية إيغا شفيونتيك المتوجة هذا الموسم بلقب بطولة رولان غاروس الذي كان الرابع لها في البطولات الكبرى.

وتتفوق شفيونتيك التي أعفيت من الدور الأول على غرار المصنفات السبع الأوليات الأخريات، على بليشكوفا 2-0 في المواجهات المباشرة بينهما.

وتطرقت بليشكوفا الى مواجهتها مع المصنفة أولى عالمياً بالقول "لا تمنحك الكثير من النقاط المجانية. عليك أن تجد التوازن في اللعب بمخاطرة، عدائية، من دون المبالغة في المخاطرة كثيراً".

أما المصنفة 19 عالمياً و16 في الدورة أزارنكا، فتغلبت بدورها من دون عناء على البولندية ماغدا لينيت 6-3 و6-0 في لقاء جمع بين لاعبتين وصلتا في بداية الموسم الحالي الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

ورفعت أزارنكا رصيدها الى 187 فوزاً في دورات الألف، لتكسر ابنة الـ34 عاماً الرقم القياسي لعدد الانتصارات في هذه الدورات منذ اعتمادها عام 2009، والمسجل باسم بطلة الموسم الماضي الرومانية سيمونا هاليب الغائبة عن نسخة هذا العام.

وبعد حسمها المجموعة الأولى 6-3، تدخلت الأمطار وأبقت اللاعبتين خارج الملعب لثلاث ساعات قبل أن تعود أزارنكا وتحسم الثانية من دون أن تخسر أي شوط فيها بعد فوزها بـ24 نقطة من أصل 31، لتثأر من لينيت التي أقصتها هذا العام من الدور الثالث لدورة ميامي الألف.

وفي أبرز النتائج الأخرى، فازت الأميركية ماديسون كيز المصنفة 13 على مواطنتها المخضرمة ابنة الـ43 عاماً فينوس وليامس، الفائزة بسبعة ألقاب كبرى، 6-2 و7-5 في ساعة و51 دقيقة.

كما تأهلت السويسرية بيليندا بنتشيتش الثانية عشرة بفوزها على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6-2 و6-3، والأميركية سلون ستيفنز بفوزها على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-4 و7-6 (7-2)، فيما خرجت اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من الدور الأول بخسارتها أمام الأميركية جين برايدي 6-7 (7-9) و6-0 و6-7 (8-10).

© 2023 AFP