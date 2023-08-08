مونديال السيدات: فرنسا تنهي مغامرة المغرب وتبلغ ربع النهائي

أديليد (أستراليا) (أ ف ب) – أنهى منتخب فرنسا مغامرة نظيره المغربي في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه الساحق عليه 4-صفر الثلاثاء في اديلايد في طريقه الى ربع النهائي حيث سيواجه أستراليا احدى الدولتين المضيفتين للبطولة.

© فرانك فيف / ا ف ب/ا ف ب

النجمة الفرنسية المخضرمة أوجيني لو سومير تحتفل بأحد هدفيها في مباراة الدور ثمن النهائي امام المغرب في كأس العالم للسيدات في كرة القدم والتي انتهت بفوز فرنسا 4-0 في 8 آب/أغسطس 2023

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وسجلت كنزة دالي (15) وكاديدياتو دياني (20) وأوجيني لو سومير (23 و70) أهداف فرنسا.

واكتمل عقد الدور ربع النهائي مع تأهل المنتخب الفرنسي الذي ضرب موعدًا ناريًا مع أستراليا المضيفة في دور الثمانية السبت في بريزبين.

وفاجأ المنتخب المغربي الجميع بتأهله الى الدور السادس عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة المنتخب العربي الاولى في النهائيات، الا انّ المغربيات عانين الامرَين من البداية امام فريق المدرب هيرفي رينار الذي سبق ان أشرف على المنتخب المغربي للرجال بين العامين 2016 و2019، ثمّ السعودي بين 2019 و2023.

وحسمت فرنسا النتيجة في مدى 8 دقائق في الشوط الاول. افتتحت دالي التسجيل بعد مرور ربع ساعة مستثمرة كرة عرضية من الجهة اليسرى تابعتها رأسية في الشباك من مسافة قريبة من دون مراقبة.

ثم اضافت دياني الثاني بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الايمن قبل ان تتهادى في الشباك (20).

وعززت لو سومير الهدافة التاريخية لمنتخب فرنسا النتيجة بتسجيلها الهدف الثالث بعد مرور 23 دقيقة قبل ان تختتم اللاعبة ذاتها مهرجان الاهداف قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة.

وسيلعب الفائز بين المنتخبَين الفرنسي والاسترالي مع الفائز من المواجهة الاخرى التي تجمع انكلترا وكولومبيا في الدور نصف النهائي.

© 2023 AFP