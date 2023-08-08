مونديال السيدات: كولومبيا تواصل مغامرتها وتتأهل الى ربع النهائي

ملبورن (أ ف ب) – واصل المنتخب الكولومبي مغامرته في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم بنجاح، بعد ان تغلب الثلاثاء على نظيره الجامايكي 1-صفر في ملبورن ليتأهل الى ربع النهائي حيث يواجه إنكلترا بطلة أوروبا.

© ويليام ويست / ا ف ب/ا ف ب

مباراة "بدنية" بامتياز جمعت لاعبات كولومبيا وجامايكا في الدور السادس عشر من كأس العالم للسيدات في كرة القدم وذلك في المباراة التي جمعتهما في 8 آب/اغسطس 2023

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وسجّلت القائدة كاتالينا أوسمي هدف الفوز في المواجهة التي جمعت المنتخبَين في دور الـ 16، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني، لتفوز كولومبيا للمرة الاولى في تاريخها بمباراة ضمن الادوار الاقصائية.

وكان المنتخب الجنوب أميركي فشل في التأهل الى نهائيات 2019، الا انّه قام بخطوات عملاقة في الفترة الاخيرة، بعد ان تصدر مجموعته في الدور الاول للنسخة الحالية أمام المغرب، فيما أقصيت ألمانيا بطلة العالم مرتين بحلولها ثالثة.

وتابعت الكولومبيات عروضهن القوية في هذه المباراة التي أقيمت امام جماهير غفيرة، وتمكّن من مجابهة الفريق الجامايكي الصلب والذي لم يدخل في شباكه اي هدف قبل هذه المباراة.

ونجحت كولومبيا في هزّ الشباك بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، بعدما تمكنت أوسمي من اختراق الدفاع الجامايكي الصلب والتسجيل من داخل المنطقة إثر تمريرة من آنا غوزمان.

وتخلى المنتخب الجامايكي عن حذره بعد الهدف وبدأ في الخروج من منطقته بحثاً عن هدف التعادل، وكاد ان يحقق ما أراده عن طريق جودي براون الا انّ تسديدتها ارتدت من القائم بعد معمعة كبيرة (53)، ادّت في ما بعد الى هجمة مرتدة لكولومبيا حيث كادت نجمة ريال مدريد الاسباني ليندا كايسيدو ان تضاعف النتيجة.

ورغم ضغط الجامايكيات في الدقائق الاخيرة، الا انّ المنتخب الكولومبي الذي كان قريباً من هدف ثانٍ في الدقيقة 86 عندما ارتدت تسديدة ليسي سانتوس من القائم، تمسّك بحلمه حتى الصافرة الاخيرة ليحجز مكانًا له في ربع النهائي السبت في بريزبين ضد المنتخب الإنكليزي الفائز الإثنين على نيجيريا بركلات الترجيح.

© 2023 AFP