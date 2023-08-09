إعدام خمسة رجال دينوا بتهمة اغتصاب امرأة في إيران

طهران (أ ف ب) – نفذت إيران الأربعاء حكم الإعدام في خمسة رجال دينوا بتهمة اغتصاب امرأة في أيار/مايو 2022 في شمال غرب البلاد على ما ذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

© جو كلامار / ا ف ب/ارشيف

علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021

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وأوضح الموقع "أعدم خمسة رجال كانوا خطفوا امرأة واغتصبوها في أيار/مايو 2022 في مدينة مرند (شمال غرب إيران) اليوم (الأربعاء).

وعادة ما تجرى عمليات الاعدام في إيران شنقا.

وأضاف المصدر نفسه "أوقف المتهمون الذين كانت لديهم سوابق، بعد أربعة أيام على الجريمة".

في مطلع حزيران/يونيو، قالت منظمة العفو الدولية إن 282 شخصا أعدموا منذ بداية العام 2023 في إيران أي "تقريبا ضعف" عدد عمليات الاعدام المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.

وأعدمت إيران 582 شخصا في 2022 وهو العدد الأعلى بين كل دول العالم باستثناء الصين على ما تفيد منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية.

في مطلع تموز/يوليو، أعلن القضاء إعدام ثلاثة رجال دينوا بتهمة تخدير نحو حوالى عشر نساء نهاية العام 2021 واغتصابهن في صالون تجميل.

© 2023 AFP