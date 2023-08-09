الكوارث الطبيعية تسببت بأضرار بقيمة 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023 (سويس ري)

زوريخ (سويسرا) (أ ف ب) – بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالى 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.

© أوزان كوسه / ا ف ب/ارشيف

جرافة تزيل ركام مبان تاريخية في أنطاكية في 10 تموز/يوليو 2023، بعدما دمرها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير

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وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من العام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار حوالى 123 مليار دولار.

في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.

وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالى 5,3 مليارات.

لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.

وشكل هذا المبلغ حوالى 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.

© 2023 AFP