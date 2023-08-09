بطولة إسبانيا: أبرز 5 تعاقدات تحت المجهر

برشلونة (أ ف ب) – ينطلق الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024 في نهاية الأسبوع حيث يتطلع برشلونة للدفاع عن لقبه وسط طموح غريمه التقليدي ريال مدريد للتعويض رغم خسارة جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى نادي الاتحاد السعودي هذا الصيف.

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ومع اعتماد أكبر ناديين في إسبانيا سياسات مختلفة في سوق الانتقالات، تلقي وكالة فرانس برس الضوء على أبرز خمسة تعاقدات قبيل انطلاق الموسم الجديد:

-جود بيلينغهام (ريال مدريد)

أعلن الدولي الإنكليزي عن وصوله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" بإختياره القميص الرقم خمسة تكريمًا لاحد أكبر نجوم النادي على الاطلاق، الفرنسي زين الدين زيدان. انتقل بيلينغهام الى نادي العاصمة الاسبانية مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند الالماني.

ويمثل بيلينغهام، 19 عامًا، مستقبل ريال مدريد، مع امكانية كبيرة للتطور في ظل وجود لاعبين مخضرمين الى جانبه كالكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس. كذلك، سيتسنى له اللعب إلى جانب الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني. تألق بيلينغهام مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم العام الماضي، لكنّه مُني بنكسة مع خسارة فريقه السابق لقب الدوري الالماني في الجولة الاخيرة من الموسم لمصلحة الغريم بايرن ميونيخ.

-إيلكاي غوندوغان (برشلونة)

رفض غوندوغان قائد مانشستر سيتي السابق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، توقيع عقد جديد مع النادي الانكليزي، وفضّل الانتقال بصفقة مجانية إلى ملعب "كامب نو" بعد سبعة مواسم ناجحة تحت قيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا.سيعزز الدولي الألماني، الذي يكمل عامه الـ 33 في تشرين الاول/أكتوبر، خط وسط برشلونة المدجج بالخيارات، في ظل وجود الاسبانيين الشابين بيدري وغافي والهولندي فرانكي دي يونغ.

حوّل برشلونة أنظاره إلى غوندوغان بعد فشله في اعادة اسطورته الارجنتينية ليونيل ميسي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، حيث انتقل بطل مونديال قطر إلى إنتر ميامي الاميركي لينضم إليه مذاك زميلاه السابقان في النادي الكاتالوني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

-أردا غولر (ريال مدريد)

انضم غولر الى ريال مدريد قادمًا من فنربهشه التركي بعد منافسة من غريمه اللدود برشلونة، وذلك مقابل 20 مليون يورو (21.7 مليون دولار)، ويأمل مدريد في أن يشكل الشاب التركي الموهوب الذي يقارنه البعض بميسي في بداياته، جزءًا من التركيبة اليافعة الجديدة في ميرينغي.

أصبح صانع الألعاب المتخصص بالقدم اليسرى، ابن الـ 18 عامًا، في حزيران/يونيو، أصغر لاعب يسجل لمنتخب تركيا. شارك لأول مرة مع فنربهشه في وهو في سن الـ 16 في تصفيات الدوري الأوروبي قبل عامين وحطم الرقم القياسي كأصغر هداف في الدوري بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاده السابع عشر. ووقع غولر عقدا مدته ست سنوات مع ريال مدريد لكنه سيبدأ الموسم خارج تشكيلة الفريق حيث يتعافى من إصابة في الركبة.

-سيسار أسبيليكويتا (أتلتيكو مدريد)

عاد المدافع الإسباني إلى وطنه بعد 13 عامًا، أمضى منها 11 عامًا مع تشلسي الانكليزي، حيث فاز بجميع الألقاب الكبرى على مستوى الاندية. انضم أسبيليكويتا بعقد لمدة عام مع أتلتيكو. شارك في 508 مباريات مع البلوز، وفاز مرتين بالدوري الإنكليزي وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في عام 2021.

يجلب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا خبرة كبيرة لأتلتيكو الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي بعدما حقق نتائج جيدة في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني.

-أندريه سيلفا (ريال سوسييداد)

سبق ان وُصف البرتغالي سيلفا بأنه وريث مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في منتخب بلاده، الا انّ مسيرته شهدت تعثرًا بعدما برز على المسرح العالمي مع أينتراخت فرانكفورت الالماني قبل عامين.

انضم سيلفا، في سن الـ 27 عاماً، إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم من لايبزيغ الألماني مع عودة النادي الباسكي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن اثر احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي. قضى مهاجم بورتو البرتغالي وميلان الايطالي وإشبيلية سابقًا، فترة التحضيرات وهو يتعافى من مشكلة في الفخذ، لكن لا يزال سوسييداد يعوّل عليه لإعادة اكتشاف بريقه بعدما أعلن دافيد سيلفا اعتزاله الشهر الماضي جراء إصابة خطيرة في ركبته.

© 2023 AFP