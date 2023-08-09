بطولة الأندية العربية: النصر الى النهائي على حساب الشرطة بهدف رونالدو

الرياض (أ ف ب) – بلغ النصر السعودي المباراة النهائية من بطولة الاندية العربية لكرة القدم بفوزه على الشرطة العراقي 1-صفر الأربعاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

© عبدالله مهدي / ا ف ب

مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو محتفلا بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مرمى الشرطة العراقي ليقوده الى نهائي بطولة الاندية العربية. 9 اب/اغسطس 2023

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وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

ويلتقي النصر في المباراة النهائية المقررة السبت، مع الفائز من مباراة الهلال والشباب اللذين يلتقيان لاحقا اليوم في مباراة سعودية خالصة.

وسيطر النصر على مجريات الشوط الأول وأضاع هدفاً محققاً عندما وجد البرازيلي تاليسكا نفسه أمام المرمى لكنه لعب الكرة سهلة في أحضان الحارس احمد باسل (4).

ثم جاء دور رونالدو لاهدار فرصة محققة للتسجيل عندما تجاوز المدافع وصوب الكرة بجانب القائم (7).

وتواصلت الفرص النصراوية المهدرة عندما تلقى السنغالي ساديو مانيه كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية فوق العارضة (9).

وصوب تاليسكا كرة قوية تصدى لها احمد باسل وأمسكها على دفعتين (21).

وحرمت العارضة النصر من هدف أكيد عندما تصدت لكرة البرازيلي أليكس تيليس قبل أن تعود ويبعدها الدفاع (34).

وواصل النصر أفضليته في الشوط الثاني ولاحت فرصة للتسجيل لكن كرة رونالدو وصلت سهلة للحارس احمد باسل (51).

ولاحت فرصة أخرى للنصر لكن العاجي سيكو فوفانا صوب الكرة بعيداً عن المرمى (58) قبل أن يصوب كرة أخرى بجانب القائم (62).

وتلاعب مانيه بالدفاع وواجه المرمى لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة (71).

ثم جاءت اللحظة الاحسمة في المباراة عندما احستب الحكم ركلة جزاء للنصر نفذها رونالدو قوية على يسار احمد باسل (75) ليمنح بطاقة التأهل الى المباراة النهائية للنصر.

© 2023 AFP