بطولة السعودية: الاهلي يعزّز صفوفه بلاعب وسط برشلونة كيسييه

الرياض (أ ف ب) – أعلن نادي الأهلي السعودي الاربعاء تعاقده رسميًا مع لاعب وسط برشلونة الإسباني العاجي فرانك كيسييه.

© لويس جيني / ا ف ب/ا ف ب

سجل فرانك كيسييه هدف الفوز لبرشلونة على ريال مدريد في 19 آذار/مارس 2023 في كامب نو ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم

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وقال الأهلي عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي "مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا.. مرحبا كيسييه".

بدوره، قال برشلونة في بيان صحافي مقتضب انّه و"الأهلي توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال فرانك كيسييه مقابل 12.5 مليون يورو" من دون الكشف عن مدة العقد.

وأصبح النجم العاجي خامس صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد مندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان-ماكسيمان.

كيسييه الذي بدأ مسيرته مع فريق أتالانتا الإيطالي للناشئين، لعب مع أندية ستيلا كلوب العاجي، وأتالانتا وسيينا وميلان في إيطاليا، ثم برشلونة أخيرًا.

انضم كيسييه الى برشلونة في صيف العام 2022 في عقد لأربعة مواسم، وتمكن من الفوز معه بلقب الدوري الاسباني الموسم الماضي. كما فاز بلقب الدوري الايطالي مع ميلان.

© 2023 AFP