بطولة انكلترا: الدولي باركلي ينضمّ الى لوتون الصاعد حديثًا

لندن (أ ف ب) – ضمّ نادي لوتون الصاعد حديثًا الى الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم لاعب الوسط الدولي السابق روس باركلي بصفقة مجانية، حسب ما اعلن النادي الاربعاء.

© فاليري هاش / ا ف ب/ا ف ب

روس باركلي لعب في صفوف نيس الفرنسي الموسم الماضي قبل ان يعود الى الدوري الانكليزي لكرة القدم من بوابة لوتون

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باركلي الذي لعب في الدوري الانكليزي مع ايفرتون وتشلسي، خاض الموسم الماضي في الدوري الفرنسي مع نيس، بعدما غادر النادي اللندني بإتفاق متبادل.

وقد يخوض باركلي، 29 عامًا، الذي لعب مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 في البرازيل، مشاركته الاولى مع ناديه الجديد امام برايتون في المرحلة الاولى من "بريميرليغ" السبت.

وقال باركلي لموقع ناديه الجديد على الإنترنت "لماذا لوتون؟ الانتقال من دوري الكونفرنس (دوري متدن في انكلترا) إلى الدوري الإنكليزي قصة رائعة، وبالنسبة لي شخصيًا أن أعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، إنه دافع كبير".

وتابع "ما زلت صغيرًا نسبيًا وعلى مدى العامين الماضيين لم أخض مباريات بالقدر الذي كنت أرغب فيه".

وأضاف "لكنني احتفظت بالكثير من الطاقة واعتنيت بنفسي، لذلك من الرائع أن أكون هنا الآن لأن لدي الكثير لأظهره لكنني مستعد وأشعر بالحماس".

بدوره، قال مدرب لوتون روب ادواردز، بأنّ باركلي سيكون "إضافة نوعية للفريق".

وأضاف إدواردز "يجلب روس الكثير من الخبرة على المستوى الأعلى، ولديه خبرة دولية ويشكّل لاعبًا محوريًا".

وتابع"إنه يعطينا شيئًا مختلفًا، لديه تلك القدرة على صنع شيء من لا شيء ونحن بحاجة إلى ذلك في الدوري الإنكليزي الممتاز. لديه كل الأدوات اللازمة لإحداث فرق بالنسبة لنا".

© 2023 AFP