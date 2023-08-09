بطولة انكلترا: ولفرهامبتون يعيّن أونيل مدربًا له خلفًا للوبيتيغي

لندن (أ ف ب) – عُيّن غاري أونيل مدربًا جديدًا لنادي ولفرهامبتون في عقد لثلاث سنوات، حسب ما أعلن النادي الانكليزي الاربعاء.

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واعلن النادي عن تولي أونيل بعد 24 ساعة على تخلي المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن مهامه الفنية، وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري الانكليزي في موسمه الجديد.

وقال مات هوبز المدير الرياضي في ولفرهامبتون في بيان "يسعدنا أن نرحب بغاري في النادي".

وتابع "إنه مدرب شاب متحمس للغاية ولديه مبادئ قوية ويفكر فيه كل من عمل معه جيدًا، ونحن متحمسون لمعرفة ما يمكننا تحقيقه معًا في ولفرهامبتون".

وانفصل لوبيتيغي وولفرهامبتون قبل اسبوع من المباراة الاولى للفريق في الموسم الجديد امام مضيفه مانشستر يونايتد الإثنين، في ظل خلاف بينهما حول نشاط الفريق في سوق الإنتقالات.

ولم تكن صفقات ولفرهامبتون خلال سوق الانتقالات الحالية على قدر آمال مدرب بورتو البرتغالي وريال مدريد وإشبيلية والمنتخب الإسباني السابق، حيث فشل في تعويض رحيل العديد من كوادره على غرار البرتغالي روبن نيفيش (الهلال السعودي) وكونور كودي (ليستر) والمكسيكي راوول خيمينيس (فولهام) والإيرلندي نايثن كولنز (برنتفورد).

ونجح لويبيتغي في تفادي هبوط ولفرهامبتون الذي كان يقبع في قاع الترتيب وقاده لاحتلال المركز الثالث عشر في الموسم المنصرم محققاً 9 انتصارات أبرزها على ليفربول وتوتنهام.

بدوره، يعد أونيل من المدربين الصاعدين بقوة في كرة القدم الانكليزية بعدما اشتهر ايضًا كلاعب وسط في صفوف بورتسموث، الا انه اقيل بشكل مفاجئ من قبل بورنموث في حزيران/يونيو الماضي على الرغم من نجاحه في تفادي الهبوط الموسم المنصرم.

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