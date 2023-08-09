بطولة فرنسا: أبرز خمسة قادمين تحت المجهر

باريس (أ ف ب) – ينطلق الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2023-2024 الجمعة حيث يبدو باريس سان جرمان المرشّح الأوفر حظاً لخلافة نفسه، رغم رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والشكوك المحيطة بنجمه كيليان مبابي.

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تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز خمسة لاعبين قادمين إلى دوري "ليغ 1".

غونسالو راموش (باريس سان جرمان)

مع انتقال ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي واحتمال رحيل مبابي الذي دخل في عملية لي ذراع مع ناديه، اضطر سان جرمان لتقوية خطّ هجومه. قد يكون راموش من نوعية المهاجمين الذي لهث خلفهم الفريق المملوك قطرياً، منذ انتهاء حقبة هدافه التاريخي الأوروغوياني إدينسون كافاني في 2020. سجّل إبن الثانية والعشرين 19 هدفاً خلال مشوار بنفيكا نحو لقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي وساعد عملاق العاصمة على بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. قدّم نفسه على المسرح العالمي، بتسجيله ثلاثية في مرمى سويسرا (6-1) خلال مونديال قطر 2022. صحيح انه بدأ باثبات نفسه، بيد ان مشواره لا يزال طويلاً على طريق الانجازات. انضمّ إلى فريق العاصمة على سبيل الإعارة، مع خيار سان جرمان تفعيل عقد الشراء في نهاية الموسم، بصفقة قد تصل إلى 80 مليون يورو (88 مليون دولار) بحسب تقارير صحافية.

لوكا هرنانديز (باريس سان جرمان)

بدا بطل فرنسا عاجزاً دفاعياً في بعض فترات الموسم الماضي، فعمل على سد الثغرات بضمّ قلب الدفاعي السلوفاكي ميلان شكرينيار من إنتر الإيطالي، بالإضافة إلى هرنانديز القادم من بايرن ميونيخ الألماني لخمس سنوات بصفقة مقدّرة بأربعين مليون يورو. وُلد في مرسيليا لكنه نشأ في إسبانيا، ويملك بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا قدرة على شغل عدّة مراكز في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر. وتحوم شكوك حول مشواره نظراً لتاريخه مع الإصابات. غاب لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق عن النصف الثاني من الموسم الماضي، بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى مطلع مشاركته في كأس العالم في قطر.

ترك لوكا هرنانديز (يمين) فريق بايرن ميونيخ الألماني © كريستوف ستاخه / ا ف ب/ارشيف

بيار إيميريك-أوباميانغ (مرسيليا)

بعد اخفاقه في اقناع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيس البقاء لموسم إضافي اثر نجاحه في ملعب فيلودروم، لجأ مرسيليا إلى خيار ضم لاعب سابق آخر من أرسنال الإنكليزي هو المهاجم الغابوني بيار إيميريك-أوباميانغ. ظاهرياً، تبدو مخاطرة للفريق المتوسطي أن يضمّ لاعباً بعمر الرابعة والثلاثين لثلاث سنوات ولم يسجل سوى 3 أهداف في 11 مشاركة كأساسي مع تشلسي الإنكليزي الموسم الماضي. لكن اللاعب الفرنسي المولد لا يزال يتمتّع بايقاع سريع وقدرة قاتلة على التسجيل، يأمل مرسيليا في أن يستعيدها على غرار أيامه الذهبية مع سانت اتيان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني ومطلع مشواره مع أرسنال.

عانى أوباميانغ الموسم الماضي مع تشلسي © كليمان ماهودو / ا ف ب/ارشيف

لودوفيك بلاس (رين)

كان إبن الخامسة والعشرين نجماً في صفوف فريق نانت المتوّج بلقب الكأس العام الماضي وصاحب المشوار المقبول في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي. صانعُ لعب سريع يملك حساً تهديفياً، سُمح له بترك فريق "كاناري" بعد افلاته من الهبوط إلى الدرجة الثانية. عدم انتقاله خارج فرنسا شكّل مفاجأة، وخصوصاً انه قرر استبدال نانت بغريمه رين في عقد لأربع سنوات مقدّرة بـ15 مليون يورو. يأمل في مساعدة فريق طامح بالتأهل إلى دوري ابطال أوروبا وبالتالي الحصول على دعوة من مدرب منتخب فرنسا. أحرز بلاس لقب كأس أوروبا تحت 19 سنة 2016 إلى جانب كيليان مبابي وماركوس تورام، بيد انه لم يمثل بلاده دولياً حتى الآن.

انتقل بلاس من نانت إلى غريمه رين © داميان ماير / ا ف ب/ارشيف

صامويل أومتيتي (ليل)

لا يُعدّ لوكا هرنانديز فريسة الإصابات الوحيد من تشكيلة فرنسا الفائزة بمونديال 2018، والمنتقل إلى دوري "ليغ 1" هذا الصيف. كان صامول أومتيتي عنصراً رئيساً في مشوار "الزرق" نحو لقبهم العالمي الثاني في روسيا، لكن تقدّمه واجه فرملة موجعة، بعد اصابة في ركبته ابعدته تدريجاً عن برشلونة الإسباني بعد 2018. لكن قلب دفاع ليون السابق تعافى ولعب دوراً فاعلاً الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع ليتشي الإيطالي. بعد توصله إلى اتفاق مع برشلونة لانهاء عقد يستمرّ حتى 2026، عاد إلى فرنسا للانضمام إلى ليل الشمالي لمدة سنتين. لا يزال أومتيتي بعمر التاسعة والعشرين، لكن خبرته ثمينة مع فريق خسر قلب دفاعه البرتغالي جوزيه فونتي البالغ 39 عاماً.

© 2023 AFP