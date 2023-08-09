دورة مونتريال: عودة مظفّرة لفوزنياكي إلى الملاعب للمرة الأولى منذ 2020

مونتريال (أ ف ب) – حققت لاعبة كرة المضرب الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة أولى عالمياً سابقاً، عودة مظفّرة إلى الملاعب الثلاثاء، للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2020، بفوزها في مباراتها الافتتاحية بدورة مونتريال الكندية التي تدخل ضمن دورات الألف.

© ميناس بانايوتاكيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الدنماركية كارولين فوزنياكي خلال مباراتها مع الأسترالية كيمبرلي بيريل خلال الدور الأول لدورة مونتريال في كرة المضرب. مونتريال، كندا، في 8 آب/أغسطس 2023

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وانتصرت النجمة الدنماركية البالغة من العمر 33 عاماً على المصنفة 115 الأسترالية كيمبرلي بيريل 6-2 و6-2 على الأرضية الصلبة لهذه الدورة التي تشكل تحضيراً لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 28 آب/أغسطس الحالي في نيويورك.

وكانت فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2018، أعلنت اعتزالها بعد خسارتها في الدور الثالث من البطولة الكبرى نفسها عام 2020 على يد التونسية أنس جابر.

وأنجبت الدنماركية طفلين وأصبحت معلقة تلفزيونية، لكنها أعلنت عن عودتها قبل شهرين مع خطط للمنافسة في فلاشينغ ميدوز.

وقالت الدنماركية بعد عودتها الموفقة "أنا سعيدة. متعبة بعض الشيء. كان من الممتع العودة الى هناك (الملعب) مجدداً واللعب على الملعب الرئيسي أمام جمهور كبير. أنا في غاية السعادة لتمكني من الفوز بمباراتي الأولى بعد غياب ثلاثة أعوام ونصف العام".

وعادت المتوجة بثلاثين لقباً خلال مسيرة فازت بها بـ635 مباراة قبل لقاء الثلاثاء، الى الملاعب بعد غياب 1293 يوماً، وهي تصطدم في الدور الثاني ببطلة ويمبلدون التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة عاشرة عالمياً وتاسعة في الدورة والتي تخطت عقبة المصرية ميّار شريف 6-4 و6-2.

وتابعت "إنه أمر جنوني. في الواقع، كنت أنظر الى الساعة. طفلاي في قيلولة حالياً، وهذا أمر رائع. سأذهب اليهما (ابنها جيمس وابنتها أوليفيا) بعد أن أقوم ببعض العلاجات وتناول بعض الطعام وأشياء من هذا القبيل".

وأردفت "هذه فائدة أن تلعب مباراتك في وقت مبكر. لا يزال لديّ فترة بعد الظهر كي أقضيها معهما".

وبلغت الدور الثاني أيضاً البرازيلية بياتريز حداد مايا الحادية عشرة التي خسرت نهائي العام الماضي أمام الرومانية سيمونا هاليب، وذلك بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4 و6-2، والتشيكية كارولينا موتشوفا الرابعة عشرة بفوزها على الروسية أناستازيا بوتابوفا 7-6 (7-4) و6-2.

وكانت التشيكية ماري بوزكوفا أولى المتأهلات الى الدور الثاني من بين اللاعبات غير المصنفات في المراكز الثمانية الأولى (أعفيت المصنفات الثمانية الأوليات من الدور الأول)، بإقصائها الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة بعد الفوز عليها 6-4 و4-6 و6-2.

© 2023 AFP