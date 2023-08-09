نادي الإمارات الإماراتي يعلن ارتباطه بالاسباني إنييستا فنياً واستثمارياً

رأس الخيمة (الامارات) (أ ف ب) – أعلن نادي الإمارات الإماراتي الأربعاء ان انضمام نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة السابق أندريس إنييستا الى صفوفه، كان لأسباب فنية واستثمارية ولن يقتصر على خوض مباريات كرة القدم فقط.

© جوزيبي كاكاتشي / ا ف ب

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وقدّم الإمارات لاعبه الجديد البالغ 39 عاماً في مؤتمر صحافي حاشد عقده في مقرّه في مدينة رأس الخيمة، حيث كشف الفريق الصاعد حديثاً الى الدرجة الأولى عن تعاقده مع "الرسّام" المخضرم لموسم واحد قابل للتجديد.

لكن يوسف البطران رئيس نادي الامارات أكّد ان العلاقة مع اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 8 مجدداً، لن تكون لعام او عامين، بل طويلة "صدقوني أن إنييستا سيبقى معنا لسنوات مقبلة"، مؤكدا ان "الامارات استقطب نجماً كبيراً".

واعتبر ان وجود إنييستا "سيضيف لنادي الامارات فنياً وكذلك من الناحية الاستثمارية، حيث أن وجود لاعب بقيمته يعطينا دافعاً للقيام بمشاريع مشتركة بالنسبة للنادي ولرأس الخيمة التي تُعدّ وجهة سياحية".

وأكّد البطران ان الامارات ليس من الأندية الصغيرة "فهو من ضمن خمسة اندية اطلقت أوّل دوري في كرة الامارات (عام 1973)".

وصعد الامارات الذي تأسس عام 1969 حديثاً إلى الدرجة الأولى، بعدما احتلّ مركز الوصافة في المستوى الثاني الموسم الماضي.

وتأرجح النادي المنتمي الى سادس أكبر مدن الإمارات صعوداً وهبوطاً على مرّ السنوات الماضية، وكانت ابرز انجازاته عندما نال بشكل مفاجئ لقب مسابقة كأس الامارات والكأس السوبر في 2020، في نفس الموسم الذي هبط فيه الى الدرجة الثانية.

"مرحلة جديدة"

من جهته، أبدى بطل العالم مع إسبانيا في مونديال 2010 سعادته بتجربته الثالثة في مسيرته بعد مواطنه برشلونة (2002- 2018) وفيسيل كوبي الياباني (2018-2023) "الانضمام الى نادي الامارات مرحلة جديدة في مسيرتي مع كرة القدم، ومن الهام جدا بعد السنوات الطويلة التي قضيتها في برشلونة ثم في اليابان، أن اتواجد هنا لافتح صفحة جديدة سأبذل خلالها اقصى جهدي لتحقيق افضل النتائج مع فريقي".

وتابع "وجدت كل الترحاب والاحترام من رئيس وادارة الامارات وفريق العمل، واطلعت على مشروع النادي، ووعدي تقديم افضل ما لدي من اجل النادي".

وكشف عن الاهداف التي اتفق فيها مع الامارات بعد التوقيع معه عبر "مساعدة الفريق على النجاح وتقديم كرة قدم جميلة ومساعدة الأطفال المولعة باللعبة ودعم الاكاديميات في رأس الخيمة".

وأكّد اللاعب الذي احتفل في ايار/مايو الماضي بعيد ميلاده الـ 39 "دائما انظر الى الاعلى وقدّمت افضل ما لدي مع برشلونة وفيسيل كوبي، وسأفعل ذلك هنا".

وعرف انييستا قمة مسيرته مع برشلونة الذي انضم اليه عام 1996 وصعد لفريقه الاول في 2002 وشكّل لاحقاً مع مواطنه تشافي هرنانديس والأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثياً رائعاً قاد الفريق الكاتالوني الى حقبة ذهبية.

وفاز انييستا مع برشلونة برصيد 32 لقباً ابرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الاسباني تسع مرات. ومع فيسيل كوبي أحرز كأس الأمبراطور 2019 والكأس السوبر 2020.

© 2023 AFP