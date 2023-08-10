الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت القوات الإسرائيلية الخميس فلسطينيا خلال عملية اقتحام في الضفة الغربية المحتلة على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وقريب له.

© جعفر اشتيه / ا ف ب/AFP

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وقال الجيش الإسرائيلي من جهته أنه نفذ "عملية مكافحة إرهاب" في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أمير خليفة البالغ 27 عاما قتل في بلدة زواتا غرب نابلس.

وأوضح البيان أن خليفة أصيب "برصاصتين بالرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدةَ زواتا".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن مشتبها فيه أطلق النار على جنود كانوا يقومون "بنشاط في إطار مكافحة الإرهاب" خلال الليل في نابلس.

وأكد الجيش "رد الجنود بإطلاق الرصاص الحي" من دون أن يحدد ما إذا كان الحادث نفسه الذي قتل فيها أمير خليفة.

وقال أحد أقارب خليفة طالبا عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن الأخير كان يقيم في مخيم عين بيت الماء (العين) قرب نابلس و"كان مطلوبا من الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين وكان يرفض الاستسلام".

وأتى مقتل الفلسطيني على خلفية مواجهات متكررة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيما مدينتا نابلس وجنين اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطاليًا، وفقًا لإحصاء لوكالة فرانس برس من مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي، ثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 ويعيش فيها، خارج القدس الشرقية التي ضمتها، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني و490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.

ستر-هي-جب-جد/غ ر/دص

© 2023 AFP