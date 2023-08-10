دورة تورونتو: رود يسقط أمام اسباني غير مصنف في مباراة ماراثونية

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – خسر النروجي كاسبر رود، المصنف ثالثاً عالمياً، الخميس أمام غير المصنف الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6-7 (4-7) و6-4 و6-7 (4-7) في مباراة ماراثونية في ثمن نهائي دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب.

© فون رايدلي / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

خسر النروجي كاسبر رود أمام غير المصنف الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في مباراة ماراثونية في ثمن نهائي دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب

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وبلغ الإسباني الدور ربع النهائي الرابع في مسيرته في دورات الألف نقطة للماسترز، محققاً فوزه الخامس في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي.

ويلعب دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 37 عالمياً، في ربع النهائي مع الأميركي ماكنزي ماكدونالد الفائز على الكندي ميلوش راونيتش 6-3 و6-3.

وارسل رود لحسم المباراة لصالحه والنتيجة 5-4 في المجموعة الثالثة، لكنه خسر إرساله في اللحظات القاتلة.

حسم دافيدوفيتش فوكينا المجموعة فالمباراة في الشوط الفاصل، واحتاج إلى 3 ساعات لالحاق الهزيمة بمنافسه.

قال دافيدوفيتش فوكينا "ظللت أركز بشدة على كل نقطة عندما ارسل (رود) من أجلها".

وتابع "قلت لنفسي أن اكون حاضراً، ألاّ أستسلم".

وأضاف "من الصعب للغاية إنهاء مثل هذه المباراة المتكافئة مع العديد من التبادلات الطويلة. عندما كسرت ارساله 5-4 كان ذلك بمثابة استعراض للقوة".

من ناحيته، أنقذ رود نقطتين للحسم في الشوط الفاصل قبل أن يستسلم لمنافسه الذي أنهى المباراة مع 49 كرة ناجحة و56 خطأ مباشراً.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة وثلاثة أرباع في المجموعة الثانية بسبب هطول الأمطار.

© 2023 AFP