دورة مونتريال: بيغولا إلى ربع النهائي في 69 دقيقة

مونتريال (أ ف ب) – باتت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة رابعة عالمياً، أولى المتأهلات إلى الدور ربع النهائي لدورة مونتريال الكندية التي تدخل ضمن دورات الألف، بفوزها السهل الخميس على الإيطالية جاسمين باوليني 6-4 و6-صفر في الدور الثالث.

© ميناس باناجيوتاكيس / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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وضربت بيغولا 6 ارسالات ساحقة وكسرت ارسال باوليني 5 مرات، ولم تحتج سوى لـ 69 دقيقة لتحقق انتصارها الخامس على منافستها في عدد المواجهات نفسه.

وتمكنت بيغولا (29 عاماً) من حسم المباراة لصالحها قبل الأمطار التي ادت إلى تأجيل لقاءات أخرى، من بينها مباراة البولندية إيغا شفيونتيك والتشيكية كارولينا موتشوفا حيث فازت المصنفة أولى عالمياً، بالمجموعة الأولى 6-1 وخسرت الثانية 4-6.

وتواجه بيغولا التي وصلت إلى نصف نهائي النسختين الاخيرتين من الدورة الكندية (تورونتو ومونتريال)، الفائزة من مباراة مواطنتها الشابة كوكو غوف (19 عاماً) والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا المتوجة بلقب بطولة ويمبلدون هذا العام.

وأحرزت غوف، المصنفة سادسة في الدورة، لقبها الرابع في مسيرتها في دورة واشنطن الاحد.

في المقابل، فازت فوندروشوفا بلقبها الكبير الأول في غراند سلام الشهر الماضي على ملاعب ويمبلدون على حساب التونسية أنس جابر، لتصبح أول لاعبة غير مصنفة تحرز اللقب في العصر الحديث للعبة الذي بدأ في 1968.

© 2023 AFP