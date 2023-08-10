غياب كيريوس عن بطولة فلاشينغ ميدوز (منظمون)

نيويورك (أ ف ب) – يغيب الاسترالي نيك كيريوس عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، رابعة البطولات الاربع الكبرى، التي تنطق الشهر المقبل بسبب تعافيه من اصابة، حسب ما أفاد الخميس المنظمون.

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ولم يلعب كيريوس (28 عاماً) سوى مرة واحدة هذا العام بعد إجراء جراحة في ركبته في كانون الثاني/يناير، في حين اجبرته إصابة في معصمه بعد ذلك على الانسحاب من بطولة ويمبلدون، ثالثة بطولات غراند سلام، ودورات "ايه تي بي" في واشنطن وتورونتو وسينسيناتي.

وبلغ المشاغب كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون عام 2022، ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في العام ذاته حيث تمكن في طريقه من اقصاء الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عالمياً حينها، قبل أن يخسر أمام مواطن الأخير كارين خاتشانوف، المصنف 27.

وضمن السياق ذاته، قال منظمو بطولة فلاشينغ ميدوز إن الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 25 عالمياً، لن يشارك أيضا في آخر غراند سلام هذا العام. وسيحل في القرعة الرئيسية الأرجنتينيان فاكوندو دياس أكوستا ودييغو شفارتسمان بدلاً من كيريوس وشتروف.

© 2023 AFP