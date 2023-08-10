مقتل قيادي وثلاثة مقاتلين انفصاليين في انفجار عبوة ناسفة في جنوب اليمن

دبي (أ ف ب) – قُتل أربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني بينهم قيادي بارز سبق أن نجا من محاولات اغتيال نفّذها تنظيم القاعدة، في انفجار عبوة ناسفة الخميس في محافظة أبين، وفق ما ذكر مصدر أمني.

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مقاتلون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، ينتشرون في محافظة أبين جنوب اليمن في 24 حزيران/يونيو 2020

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وأفاد المصدر وكالة فرانس برس شرط عدم الكشف عن اسمه عن مقتل "مسؤول أمني" مع ثلاثة مقاتلين آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم شرق مديرية مودية في محافظة أبين الجنوبية.

وأضاف المصدر أن "انفجار العبوة حصل ظهر الخميس أثناء عبور موكب قائد الحزام الأمني في محافظة أبين عبداللطيف السيّد الذي كان يتفقّد أحد المواقع في منطقة مشتعلة وتشهد مواجهات يومية بين قواته وعناصر تنظيم القاعدة".

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة مسؤوليّتها عن العملية.

وأكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي في بيان مقتل "القائد البطل عبداللطيف محمد حسين بافقيه (السيّد)، قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، وعدد من مرافقيه، الذين طالتهم أيادي الغدر والإرهاب".

وأكد المصدر الأمني أن السيّد الذي قاد عمليات أمنية كبيرة ضد الجماعة المتطرّفة في جنوب اليمن، نجا من عدة "محاولات قتل معظمها بعمليات انتحارية دبّرها عناصر القاعدة".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وتشكّلت قوات "الحزام الأمني" بدعم من الإمارات العضو في التحالف، في ثلاث محافظات جنوبية هي عدن ولحج وأبين، واضطلعت بدور مهم في طرد عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي تواجدت في هذا الجزء من اليمن.

والجنوب هو المقر الموقت للحكومة اليمنية ومقرّ الحركة الانفصالية.

وانضوت قوات "الحزام الأمني" لاحقا تحت سلطة المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) الذي تأسس عام 2017، وهي تقاتل الحوثيين لكنها تتنافس مع الحكومة على السيطرة على مناطق جنوبية في الوقت ذاته.

ووفّرت الحرب في اليمن موطئ قدم للجماعات المتطرفة وبينها تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة، لكن الضربات التي شنّها التحالف بقيادة السعودية وكذلك الولايات المتحدة أضعفت هذه الجماعات في السنوات الاخيرة.

والأسبوع الماضي، قُتل خمسة عناصر من قوات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين في هجوم وقع في وادي عومران بمحافظة أبين.

وفي حزيران/يونيو، قُتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف موقعًا عسكريًا في شبوة جنوب وسط البلد.

© 2023 AFP