مونديال السيدات: ايقاف البريطانية جيمس مباراتين بسبب طردها أمام نيجيريا

سيدني (أ ف ب) – أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس المهاجمة البريطانية لورين جيمس، شقيقة نجم تشلسي ريس، بسبب تلقيها بطاقة حمراء لدوسها على ظهر النيجيرية ميشال ألوزي في دور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم للسيدات المقامة في أستراليا ونيوزيلندا.

© فرانك فيفي / ا ف ب/AFP

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وطُردت مهاجمة تشلسي البالغة 21 عاماً في الدقيقة 87 خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بريزبين، وانتهت بفوز بطلات أوروبا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتغيب جيمس عن المواجهة المقبلة لمنتخب "اللبؤات الثلاث" أمام كولومبيا في ربع النهائي في سيدني السبت، وعن الدور نصف النهائي، ولكن ستكون قادرة على الالتحاق بصفوف منتخب بلادها في حال نجحت انكلترا في بلوغ المباراة النهائية المقررة في 20 الشهر الحالي.

وكانت جيمس اعتذرت من ألوزي على ما بدر منها، وكتبت عبر صفحتها على تويتر "كل الحب والاحترام لك".

وتابعت "أنا متأسفة لما حصل".

وردت ألوزي على ما نشرته البريطانية "كل الاحترام إلى لورين جيمس".

وبشكل منفصل، أصدر المنتخب الإنكليزي بياناً جاء فيه "تتأسف لورين على أفعالها التي أدت إلى البطاقة الحمراء وهي تشعر بالندم" و"هو أمر ليس من طبيعتها على الاطلاق".

© 2023 AFP