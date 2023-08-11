أزمة الكهرباء تكلف فيتنام 1,4 مليار دولار (البنك الدولي)

هانوي (أ ف ب) – كبّد انقطاع واسع للتيار الكهربائي في فيتنام ناجم عن موجة حرّ شديدة وجفاف غير مسبوق في أيار/مايو وحزيران/يونيو، اقتصاد البلاد 1,4 مليار دولار بحسب البنك الدولي.

© نهاك نغويين / ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لمدينة هانوي بعد إطفاء بعض أنوار الشوارع مع ارتفاع الطلب على المكيفات، في 30 أيار/مايو 2023

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شهدت مناطق شمال فيتنام تقنينا وانقطاعات مفاجئة للكهرباء طالت عددا كبيرا من المصانع. وأعطيت بعض الشركات إشعارا قصيرا بذلك أو لم يتم تحذيرها على الإطلاق.

وفيتنام جزء مهم من سلسلة التوريد لبعض أهم الشركات في العالم، والعديد منها مثل سامسونغ وفوكسكون مزود أبل، لديها مصانع في الشمال ليس بعيدا عن هانوي.

وقال البنك الدولي إنه مع بلوغ ذروة عجز العرض 1,8 غيغاوات، سجلت شركات في شمال البلاد خسائر تصل إلى 10 بالمئة من العائدات، مشيرا إلى استطلاع بشأن القطاع أجري في آب/أغسطس.

وقال البنك الدولي في تقرير الخميس إن "التقديرات الأولية للتكاليف الاقتصادية لانقطاع التيار الكهربائي في أيار/مايو وحزيران/يونيو بلغت حوالى 1,4 مليار دولار أميركي (حوالى 0,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".

ضربت فيتنام موجات حر بدأت في أوائل أيار/مايو عندما سجلت الحرارة درجات قياسية فيما جفت الأنهار والخزانات في محطات الطاقة الكهرومائية.

تعتمد البلاد على الطاقة الكهرومائية لما يقرب من نصف احتياجاتها من الطاقة، بينما يتزايد الطلب على الكهرباء في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا بأكثر من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط.

تسعى الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 2 بالمئة سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى احتمال استمرار مشكلة الطاقة.

كما قدمت تعهدا طموحا بالابتعاد عن الطاقة المولدة بالفحم بحلول 2050 في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ.

وأكد البنك للسلطات على أن "العمل الفوري مطلوب للتخفيف من المخاطر المستقبلية لأمن الطاقة والخسائر الاقتصادية".

يقول العلماء أن الظواهر المناخية الشديدة تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري.

وتحسن الوضع هذا العام في أوائل تموز/يوليو بعد هطول أمطار غزيرة.

© 2023 AFP