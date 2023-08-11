الأمطار الغزيرة في الصين تودي ب 78 شخصا مع اقتراب عاصفة جديدة

بكين (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مختلف أنحاء شمال الصين الى 78 قتيلا على الأقل الجمعة فيما حذرت السلطات من فيضانات جديدة واقتراب عاصفة أخرى من البلاد.

© جايد غاو / ا ف ب/AFP/ارشيف

فرق انقاذ تقوم باجلاء مدنيين من مناطق غمرتها المياه في إحدى مدن مقاطعة هبي بشمال الصين في 2 آب/اغسطس 2023.

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ووصلت حصيلة الوفيات من الفيضانات في مقاطعة خبي الى 29 كما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة بعدما تسببت العاصفة دوكسوري التي ضربت البر الصيني كإعصار قبل أسبوعين، بهطول أمطار هي الاكثر غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما.

واصل رجال الإنقاذ البحث عن الأشخاص الذين جرفتهم الفيضانات مع اقتراب عاصفة أخرى، خانون، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاءت الفيضانات بعد أسابيع من موجة حر تاريخية حيث يقول العلماء ان مثل هذه الظواهر الجوية الشديدة تتفاقم بسبب التغير المناخي.

ولا تزال شوارع أجزاء من خبي المتاخمة للعاصمة مغطاة بالطين حين زارها مراسل وكالة فرانس برس الأربعاء.

وكان السكان يسارعون لانقاذ ممتلكاتهم التي غمرتها المياه وتنظيف منازلهم المتضررة.

خلال زيارة الى المناطق المتضررة الأسبوع الماضي، قال مسؤول الحزب في المقاطعة ني يوفينغ إن المنطقة يمكن أن "تخفف الضغط على بكين في مجال مكافحة الفيضانات".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في) الجمعة إن 29 شخصًا لقوا حتفهم جراء هطول الأمطار في أنحاء المقاطعة، ستة منهم كانوا اعتبروا في عداد المفقودين.

لا يزال هناك 16 في عداد المفقودين.

في بكين، قتل 33 شخصا بينهم عاملا انقاذ كما أعلنت السلطات هذا الأسبوع.

كما قتل حوالى 12 شخصا في مقاطعة جيلين في شمال شرق الصين إثر الامطار الغزيرة الأسبوع الماضي.

في مقاطعة لياونينغ المجاورة، توفي شخصان في أول ايام هطول الامطار الغزيرة في أواخر تموز/يوليو.

الجمعة أفادت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان فريقا آخر للسيطرة على الفيضانات ارسل الى المقاطعة حيث "لا يزال وضع الفيضانات محليا شديدا".

يتوقع أن تهطل أمطار غزيرة مجددا في نهاية الأسبوع مع اقتراب العاصمة الاستوائية خانون- التي كانت مصنفة سابقا كاعصار، من الصين.

لا تزال انذارات الطوارئ سارية في مختلف أنحاء شمال الصين كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.

أضرار فادحة

أشادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بجهود الحكومة للتخفيف من الأضرار الناجمة عن الفيضانات مع تركيز التغطية على قصص المساعدة المتبادلة والمسؤولين المتفانين الذين يعملون بلا كلل في جهود الإنقاذ.

لكن بعد أسبوع على بدء الفيضانات الأولى، روى بعض القرويين في خبي لوكالة فرانس برس أنهم لم يتلقوا تحذيرات كافية من السلطات بشأن موعد حدوث الفيضانات.

وأعلنت الحكومة الصينية الأربعاء إنها ستخصص مليار يوان (139 مليون دولار) للتعويض على السكان في المناطق التي غمرتها المياه للسيطرة على مستويات الفيضانات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الصندوق سيغطي "الأضرار التي لحقت بالمحاصيل ومزارع الحيوانات والدواجن والغابات التجارية والمنازل والآلات الزراعية".

في خبي وحدها، قال مسؤولون إن حوالى أربعة ملايين شخص تضرروا من جراء الفيضانات فيما انهار 40,900 منزل بحسب وسائل الاعلام المحلية.

تضررت مئات آلاف الهكتارات من المحاصيل في المقاطعة.

تدفع شركات التأمين في بكين 380 مليون يوان على الأقل كتعويض عن الخسائر التي سببتها الأمطار الأخيرة بحسب وكالة انباء الصين الجديدة.

سوء الاحوال الجوية لا يقتصر فقط على شمال الصين.

الجمعة، أعلن مركز قيادة السيطرة على الفيضانات والاغاثة من الجفاف الرسمي ان الأمطار الغزيرة يحتمل ان تهطل أيضا في نهاية الأسبوع على مقاطعتي سيتشوان ويونان بجنوب غرب البلاد ومقاطعتي قانسو وتشينغهاي في شمال غرب البلاد.

توفي سبعة أشخاص على الأقل في فيضانات مفاجئة بجنوب غرب مدينة تشنغدو عاصمة سيتشوان هذا الأسبوع بعد ان جرفت المياه عددا من السياح في نهر لونغشي.

في قانسو، قتل خمسة أشخاص حين جرفتهم السيول الجبلية بعد تحذير من عاصفة تحمل أمطارا الخميس كما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة.

© 2023 AFP