البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة

الرباط (أ ف ب) – اعترض خفر السواحل المغربيون أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب مطاط في وضع صعب جنوب المملكة، وفق ما أفاد مصدر عسكري الجمعة.

© ماركوس مورينو / ا ف ب

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ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن المصدر أن "وحدة تابعة للبحرية الملكية، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت أمس الخميس، على بعد حوالى 100 كلم شمال طرفاية (جنوب)، قاربا مطاطيا في وضعية صعبة".

وكان على متن القارب "67 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين" بحسب المصدر نفسه، مشيرا إلى أنهم يتحدرون جميعا من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء مدينة العيون (الصحراء الغربية).

وجرى بعد ذلك تسليمهم للدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية التي عادة ما تشمل تحديد هوياتهم.

الثلاثاء، تم إعلان عملية مماثلة أفضت الى إنقاذ 56 مهاجرا غير نظامي يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن قارب تقليدي قرب سواحل مدينة طانطان (جنوب).

منذ مطلع حزيران/يونيو شهدت سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية تزايد محاولات مهاجرين غير نظاميين، سواء الوافدين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أو المغاربة، العبور إلى جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي.

لكن هذه المحاولات تسلك طريقا خطيرا بسبب قوة التيارات البحرية والرياح، ما يؤدي إلى حوادث غرق.

والاثنين، أعلن أن البحرية المغربية انتشلت جثت خمسة مهاجرين جميعهم من السنغال وإنقذت 189 آخرين، بعدما انقلب قاربهم قبالة ساحل الكركرات في الصحراء الغربية.

وقضى 13 مهاجرا سنغاليا على الاقل منتصف تموز/يوليو، جراء غرق زورقهم قبالة السواحل المغربية.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب مهاجرين بالمياه المغربية والإسبانية أو الدولية، في الطريق نحو جزر الكناري.

© 2023 AFP