الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة

طولكرم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت عائلته التي تجمعت لتشييع جنازته في مخيم طولكرم للاجئين.

© جعفر أشتية / ا ف ب

نساء في جنازة الشاب الفلسطيني محمود جهاد جراد الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مداهمة في مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة في 11 آب/أغسطس 2023

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن محمود جهاد جراد (23 عاما) "ارتقى فجرا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم".

وأكد قريبه اياد عبد الرحيم جراد لفرانس برس أنه قتل بعد دخول الجيش الاسرائيلي إلى المخيم.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أن "مشتبها بهم أغلقوا الطرق وأطلقوا النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية" خلال المداهمة.

وأوضح الجيش أنه تم استخدام عبوات ناسفة وحجارة وألعاب نارية ضد قواته.

ولف جثمان جراد بالعلم الفلسطيني وتم تشييعه الجمعة.

يأتي هذا في سياق مواجهات متكرّرة منذ أشهر بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية في الضفة الغربية ولا سيّما في مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلاً للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الحالي عن مقتل ما لا يقلّ عن 214 فلسطينيًا و28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون، وفي الجانب الإسرائيلي، ثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

© 2023 AFP