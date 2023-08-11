بطولة اسبانيا: أنشيلوتي يبدي ثقته بلونين بعد نكسة كورتوا

مدريد (أ ف ب) – قال مدرب ريال مدريد الاسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الجمعة انّه لا يبحث عن حارس جديد في سوق الانتقالات لخلافة البلجيكي تيبو كورتوا المصاب وذلك قبيل انطلاق الدوري الاسباني لكرة القدم هذا الاسبوع.

© بيار فيليب ماركو / ا ف ب/ا ف ب

المدرب الايطالي لريال مدريد الاسباني كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي الجمعة 11 آب/أغسطس 2023 قبل يوم واحد من مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني لكرة القدم

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يتجه كورتوا للغياب عن الملاعب لفترة غير قصيرة من الموسم، بعد تعرّضه لتمزق الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس.

الا انّ المدرب الايطالي قال بأنّ الحارس الثاني الأوكراني أندري لونين جاهز لتعويض الفراغ الذي سيتركه كورتوا الفائز الموسم الماضي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة ريال مدريد الافتتاحية في "لا ليغا" السبت امام اتلتيك بلباو "لدينا ثقة كاملة في لونين الذي يعتبر حارسًا رائعًا".

وتابع "لقد كان جيدًا للغاية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. إنه موهوب وما ينقصه هو ما يفتقر إليه جميع اللاعبين الشباب - الخبرة، والخبرة سيكتسبها يومًا بعد يوم".

لكنّ أنشيلوتي لم يستبعد بشكل مطلق فرضية تعزيز خط حراسة المرمى قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف "ما زال لدينا وقت حتى 31 آب/أغسطس".

وأردف "سنرى في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كنا سنضمّ حارس مرمى آخر، لتعزيز خياراتنا، لأننا نعتمد على لونين".

يُشكّل الموسم الحالي نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لـ "ميرينغي" بعد رحيل مهاجمه النجم الفرنسي كريم بنزيمة المُنتقل الى الدوري السعودي بعد 14 عامًا قضاها في برنابيو.

ولم يضمّ بطل أوروبا 14 مرة أي لاعب صريح لتعويض بنزيمة، ثاني هدافيه على مرّ التاريخ، الا انّ ريال تعاقد في الوقت عينه مع المهاجم خوسيلو على سبيل الاعارة من اسبانيول، والجناح براهيم دياس العائد الى النادي اثر اعارته لثلاث سنوات الى ميلان الايطالي.

وشرح أنشيلوتي "في الهجوم، نحن جيدون جدًا. لدينا خيارات مختلفة" مضيفًا "وصل لاعبان جديدان سيضيفان الايجابية. خوسيلو، بفضل خصائصه المختلفة. فهو جيد جدا في المنطقة، وبراهيم يستطيع ان يؤمن حلولا اضافية بين الخطوط".

وتبقى الصفقة الاهم للريال هذا الصيف تتمثل بضمّ نجم الوسط الانكليزي جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الالماني مقابل 103 ملايين يورو.

وتحدث عنه أنشيلوتي "أعتقد أنه سيكون له تأثير أكبر على الخصوم إذا لعب بشكل أفضل. يكون أكثر خطورة إذا لعب مثل قلب هجوم".

© 2023 AFP