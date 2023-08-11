ليفربول يؤكد توصله إلى اتفاق لضم كايسيدو بصفقة قياسية بريطانية

لندن (أ ف ب) – أكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي الجمعة أن الأخير توصل إلى اتفاق مع نادي برايتون لضم لاعب وسطه الدفاعي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بصفقة قياسية بريطانية مقدّرة بـ 110 ملايين جنيه استرليني (140 مليون دولار).

© غلين كيرك / ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

بيد أن شبكة سكاي سبورتس أفادت ان اللاعب البالغ 21 عاماً والذي لم يخض أكثر من 50 مباراة في البرميرليغ، لم يقرّر مستقبله بعد، في ظل اهتمام تشلسي اللندني بالتعاقد معه.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي قبل رحلته إلى تشلسي الأحد في المرحلة الاولى من الدوري الإنكليزي لكرة القدم "قيل لي إنه يمكنني تأكيد التوافق على حدوث صفقة (مع برايتون)".

وكان كلوب انتقد فكرة إنفاق مئة مليون جنيه على لاعب واحد، بيد أن أقر باضطراره لتغيير رأيه، نظراً للارتفاع الكبير في سوق الانتقالات "كلّ شيء تغيّر. هل يعجبني ذلك؟ كلا. هل اقتنعت بأني على خطأ؟ نعم".

أردف المدرب الذي قاد ليفربول إلى لقبي دوري أبطال أوروبا وبطولة إنكلترا "لا ألوم أحداً لكنها السوق. في النهاية، علينا كناد، التأكد من الحصول على أفضل لاعب ممكن بحسب امكاناتنا".

وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في برميرليغ الذي انفقه تشلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في كانون الثاني/يناير مقابل 107 ملايين جنيه استرليني.

كما سيكون برايتون اكبر المستفيدين من الصفقة، اذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه استرليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في عام 2021.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، لتعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً) والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً.

وفي حال انضمام كايسيدو إلى الـ"ريدز" فسيلعب مجدداً مع زميله السابق بطل مونديال قطر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي غادر برايتون إلى فريق مرسيسايد في حزيران/يونيو.

وكان ليفربول تخلى عن فكرة ضم لاعب الوسط الدولي الشاب جود بيلينغهام المنضم من بوروسيا دورتموند الألماني إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو (110 ملايين دولار).

شرح كلوب ان رحيل هندرسون وفابينيو إلى الدوري السعودي بصفقتين انعشتا خزينة النادية بـ52 مليون جنيه قد غيّر قناعاته "نحن ناد لا يملك موارد لا نهاية لها، لذا لم نكن نتوقع هذا الشيء الصيف الحالي. بعد حدوث ذلك (انتقال هندرسون وفابينيو) تبدّلت المعطيات وانطلقنا (في سوق الانتقالات)".

© 2023 AFP