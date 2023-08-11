مونديال السيدات: إسبانيا في نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها

ويلينغتون (أ ف ب) – تأهل المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا، بفوزه على هولندا وصيفة النسخة الماضية 2-1 بعد التمديد الجمعة في ويلينغتون.

© مارتي ميلفيل / ا ف ب/AFP

لاعبات إسبانيا يحتفلن مع الجماهير بعد فوزهن على هولندا وتأهلهن إلى نصف نهائي مونديال السيدات بكرة القدم في 11 آب/أغسطس 2023

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وانتزعت سيدات "لا روخا" بطاقة التأهل بفضل هدف في الشوط الإضافي الثاني من سلمى بارالويلو (112)، بعدما كان التعادل سائداً عقب تقدم إسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء نفذتها بنجاح ماريونا كالدينتي، قبل أن تفرض الهولندية ستيفاني فان در غراخت شوطين إضافيين بهدف في الأنفاس الأخيرة (90+1).

وتلعب سيدات إسبانيا الثلاثاء المقبل أمام المنتخب الفائز من مواجهة اليابان والسويد في وقت لاحق الجمعة، لحجز مقعد في النهائي.

وأكدت بارالويلو مهاجمة نادي برشلونة البالغة من العمر 19 عاماً، والتي شاركت أساسية في كل مباريات البطولة حتى الآن، إنها كانت مصممة على إحداث تأثير عندما أدخلها المدرب خورخي فيلدا في الدقيقة 71 من المباراة.

وقالت "هذا يعني كل شيء بالنسبة لي. لقد كانت لحظة فريدة، نشوة عظيمة عشتها وأنا سعيدة للغاية".

وسبق أن توقعت فيلدا أن تتحول العداءة السابقة بارالويلو إلى نجمة عالمية، بعدما ظهرت للمرة الأولى في إسبانيا قبل تسعة أشهر فقط، عندما سجلت ثلاثية في مرمى الأرجنتين.

وسجّلت هدفين في نهائي مونديال السيدات تحت 20 عاماً العام الماضي خلال الفوز على اليابان، قبل أن تتذوق مجد دوري أبطال أوروبا قبل شهرين مع برشلونة.

وقال فيلدا "سلمى لاعبة لديها إمكانات هائلة ولم تصل إلى أفضل حالاتها بعد. الآن هي ممتازة ولكن في المستقبل ستكون أكثر من ذلك بكثير".

من جهتها، قالت الهولندية فان در غراخت التي لعبت آخر مباراة دولية لها إن "الأمر صعب الآن. أتيحت لنا الفرصة في الوقت الإضافي ولم نسجّل، كانت لديهن فرصة واحدة وسجلن منها. هذه هي كرة القدم".

© 2023 AFP