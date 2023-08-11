مونديال السيدات: مشاركة الاسترالية كير كأساسية مرهونة بلياقتها حسب المدرب

بريزبين (أستراليا) (أ ف ب) – أكّد السويدي توني غوستافسون مدرب منتخب أستراليا الجمعة ان قائدة المنتخب سام كير لن تشارك في التشكيلة الأساسية التي ستواجه فرنسا السبت في ربع نهائي مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا، إلا اذا استعادت كامل لياقتها بعد إصابة في ربلة الساق.

المهاجمة الأسترالية سام كير خلال تمارين منتخب بلادها في بيري بارك في بريزبين في 11 آب/أغسطس عشية المواجهة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لمونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا

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ولعبت مهاجمة تشلسي الانكليزي الدقائق الأولى لها في النهائيات بعدما دخلت بديلة في الدقيقة 80 في الفوز على الدنمارك 2-0 في ثمن النهائي الإثنين.

ورغم أن الجماهير المحلية تأمل في رؤية كير (29 عاماً) ضمن التشكيلة الاساسية أمام فرنسا في بريزبين، إلا أن غوستافسون غير مستعد لادخال تعديلات على صفوفه منتخبه، علماً أن الفائز من هذه المباراة سيواجه كولومبيا أو إنكلترا في المربع الذهبي.

وكان غوستافسون واضحاً الجمعة عندما سُئل عما إذا كان اشراك كير سيخلط الأوراق للمنتخب الذي تجاوز خسارة اللحظات الأخيرة أمام نيجيريا 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليفوز على كندا برباعية نظيفة قبل أن يقصي الدنمارك.

وقال المدرب السويدي عشية المباراة مع فرنسا "أريد أن أكون واضحاً جدا معكم جميعا الآن".

وتابع "إذا كانت سام جاهزة للعب 90 دقيقة، فستبدأ، وهذا ليس سؤالًا، والفريق يعرف ذلك. نحن نتحدث عن سام كير هنا. سواء كانت حاضرة للعب 90 دقيقة ووقت إضافي، سيتم تحديد ذلك هذه الأمسية".

وأردف "لكن ليس هناك شك على الإطلاق في أنها إذا كانت (لائقة) فستشارك اساسية".

وكان من المفترض أن تكون كير التي سجلت متوسط 63 هدفاً في 122 مباراة بقميص بلادها، وجه كأس العالم. لكنها تعرضت لإصابة في ربلة الساق عشية انطلاق البطولة ولم تتمكن من المشاركة في دور المجموعات، قبل أن تدخل بديلة أمام الدنمارك في سيدني.

© 2023 AFP