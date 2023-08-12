الفرنسي عثمان ديمبيليه يوقّع مع باريس سان جرمان حتى 2028 (رسمي)

باريس (أ ف ب) – وقّع الجناح عثمان ديمبيليه، بطل العالم 2018 مع فرنسا، عقداً لخمس سنوات مع باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم قادماً من برشلونة الإسباني، بحسب ما أعلن فريق العاصمة السبت.

© اريك بيكر / ا ف ب/ارشيف

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وحمل ديمبيليه (26 عاماً) ألوان برشلونة منذ 2017 وجدّد عقده في 2022 حتى عام 2024. واستغلّ سان جرمان بنداً تحريرياً في عقده يبلغ خمسين مليون يورو من أجل جذبه إلى الفريق المملوك قطرياً.

ورغم اصاباته المتكررة، حقق "دمبوز" احصائيات مقبولة مع برشلونة، مع 40 هدفاً و43 تمريرة حاسمة في 185 مباراة.

في ست سنوات أمضاها في كاتالونيا، أحرز لقب الدوري ثلاث مرات (2018، 2019، 2023)، الكأس مرتين (2018، 2021) دون التألق على ساحة دوري أبطال أوروبا التي يلهث سان جرمان وراءها للمرة الأولى في تاريخه.

وبضمّه، يكون سان جرمان عوّض جزئياً اخفاقه بالتعاقد مع قائد منتخب إنكلترا هاري كاين المنتقل السبت إلى بايرن ميونيخ الألماني، والبرتغالي برناردو سيلفا الذي تمسّك به مانشستر سيتي بطل إنكلترا وأوروبا.

وقال رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي "شغف وتصميم عثمان ديمبيليه وقت الانضمام إلى سان جرمان كانا رائعين ويناسبان السلوك المطلوب من كل لاعبي فريقنا".

قال الجناح السريع، صاحب أربعة أهداف في و37 مباراة دولية في بيان لسان جرمان "أنا سعيد جداً للانضمام إلى باريس سان جرمان واتوق لحمل ألواني الجديدة".

واصبح ديمبيليه تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، المدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار ولوكا هرنانديز، لاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الاسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي والحارس الإسباني أرنو تيناس.

ولن تكون مشاركة ديمبيليه ممكنة السبت ضد لوريان في ملعب بارك دي برانس، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

وكان مدرب برشلونة تشافي هرنانديس أكّد الثلاثاء أن ديمبيليه على وشك الرحيل عن النادي الكاتالوني.

وجلس ديمبيليه على مقاعد البدلاء خلال الفوز على ميلان الإيطالي 1-0 في لاس فيغاس في ختام الجولة التحضيرية لبرشلونة في الولايات المتحدة، بعد ابلاغه بطل إسبانيا رغبته بالرحيل.

وتابع "سأكون واضحا جداً. لقد طلب منا أنه يريد المغادرة، لقد كان مباشراً للغاية، وأن باريس سان جرمان تقدّم بعرض لضمه، وأنهم اتصلوا به، وهنا لا يمكننا فعل أي شيء. هو قراره الشخصي".

وكان النادي الباريسي المملوك قطرياً الذي يحاول تعويض رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي والرحيل المحتمل لنجمه الأول كيليان مبابي، قرّر تفعيل البند الجزائي في عقد مواطنه ديمبيليه تمهيداً لضمه من برشلونة.

وانضم ديمبيليه إلى برشلونة عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت، ويتبقى عام واحد على عقده مع بطل الدوري الإسباني.

© 2023 AFP